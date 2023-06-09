Росстат: рождаемость в России в апреле снизилась на 3,6%, смертность — на 7,3%

Рождаемость России в апреле 2023 года снизилась на 3,6% по сравнению с апрелем 2022 года, смертность — на 7,3%, следует из данных Росстата. Рождаемость в январе—апреле по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилась на 3,1%, смертность — на 18,5%.

Естественная убыль в апреле составила 39 тыс. 784 человека, что на 15,18% ниже, чем в апреле 2022 года. Естественная убыль за первые четыре месяца 2023 года составила 188 тыс. 505 человек, что на 39,42% меньше, чем за январь—апрель 2022 года.

Число родившихся в 2022 году сократилось до 1,2 млн человек, на 6,8%. Число умерших за этот же период составило 1,7 млн человек, что на 21,9% меньше, чем в 2021 году. Число жителей РФ за 2022 год снизилось на 555 тыс. человек по сравнению с цифрами на 1 января 2022 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Демография разделилась надвое».

Мария Федотова