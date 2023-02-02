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Коммерсантъ FM
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Население РФ сократилось на полмиллиона человек

Мониторинг демографии

Численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила 146,4 млн человек, следует из данных Росстата. В сравнении с цифрами на 1 января 2022-го (146,9 млн) число жителей в РФ за минувший год снизилось на 555 тыс. человек.

Как уточнили в пресс-службе Росстата, представленная оценка учитывает итоги последней переписи населения, которая прошла в 2021 году. Ее показатели были скорректированы для 2023 года с учетом числа родившихся и умерших, а также потоков миграции. Напомним, по итогам переписи число жителей РФ тогда было пересчитано в большую сторону — превышение составило более 1 млн человек.

В Росстате уточнили, что представленная сейчас оценка численности населения не учитывает жителей четырех регионов, принятых в состав России в сентябре 2022 года (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). Как следует из внесенного в Госдуму на прошлой неделе законопроекта, регулирующего порядок выплаты больничных, пособий по беременности и родам, а также исходя из прежних заявлений Минтруда, после того как жители присоединенных территорий будут учтены в статистике Росстата, население РФ может вырасти еще более чем на 2 млн человек. Отметим, впрочем, что эффект прироста населения за счет присоединения территорий, видимо, будет исчерпан уже через несколько лет — аналогичным образом это произошло в 2015–2021 годах, когда выросшее после присоединения Крыма число жителей РФ стабилизировалось на уровне 146,3–146,1 млн человек.

Точно оценить, что повлияло на сокращение показателя в 2022 году, пока сложно — Росстат опубликовал данные по движению населения только за 11 месяцев. Но и из этих данных видно, что число родившихся в прошлом году сократилось на 6,8% — до 1,2 млн человек. Число умерших за этот же период было на полмиллиона большим и составило 1,7 млн человек. Однако этот показатель сократился по сравнению с 2021 годом еще более существенно, чем показатель рождаемости,— на 21,9%. Естественная убыль населения в 500 тыс. человек, которую Росстат зафиксировал по итогам 2022 года, таким образом, оказалась значительно ниже, чем она была в 2021-м — тогда потеря населения составила 945 тыс. человек.

Анастасия Мануйлова

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