Патриот, шпион, развратник

Американец Роберт Ханссен провел в заключении 22 года за то, что в течение многих лет одновременно работал на ФБР и на советскую, а затем и российскую разведку. Его послужной список вполне тянул на смертную казнь, но в итоге он умер естественной смертью в возрасте 79 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберта Ханссена арестовали 18 февраля 2001 года. Уже через два дня после первого слушания дела федеральный прокурор Рэнди Беллоуз заявил: «Смертный приговор — наиболее вероятное решение по этому делу»

Фото: Federal Bureau of Investigation Роберта Ханссена арестовали 18 февраля 2001 года. Уже через два дня после первого слушания дела федеральный прокурор Рэнди Беллоуз заявил: «Смертный приговор — наиболее вероятное решение по этому делу»

Фото: Federal Bureau of Investigation

5 июня в камере исправительной тюрьмы максимально строгого режима ADX Florence, расположенной вблизи города Флоренс (штат Колорадо), был найден мертвым 79-летний Роберт Ханссен — человек, чей арест в 2001 году стал одним из главных мировых событий.

Примерный американец

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 15 лет сотрудничества Ханссен (в центре на зарисовке из суда) успел передать сначала СССР, а затем и России свыше 6 тыс. листов секретных документов и выдать нескольких двойных агентов

Фото: William Hennessy, Jr. / AP За 15 лет сотрудничества Ханссен (в центре на зарисовке из суда) успел передать сначала СССР, а затем и России свыше 6 тыс. листов секретных документов и выдать нескольких двойных агентов

Фото: William Hennessy, Jr. / AP

Роберт Ханссен родился в семье полицейского Чикаго, окончил колледж, где учил русский язык, получил степень магистра делового управления, проработал какое-то время бухгалтером, но в итоге в 1972 году все равно оказался там же, где и его отец,— в полиции Чикаго.

Впрочем, чикагским полицейским Роберт пробыл относительно недолго — всего четыре года, и уже в 1976 году поступил на службу в Федеральное бюро расследований (ФБР).

Карьера Ханссена развивалась стремительно. Свой путь в ФБР он начинал с городка Гэри в Индиане, через пару лет был переведен в офис в Нью-Йорке и отвечал за бухгалтерию в отделе уголовных расследований. В 1979 году Ханссен получил должность в контрразведывательном подразделении, а в 1981 году ему снова пришлось переезжать — уже в Вашингтон. Там он поначалу вернулся к бухгалтерским отчетам, но в 1983 году получил возможность заняться настоящей контрразведдеятельностью, причем против главного противника Соединенных Штатов — СССР.

Соседи описывали его как тихого, работящего человека, примерного семьянина, каждое воскресенье посещавшего церковь вместе с женой и шестью детьми — тоже очень вежливыми и воспитанными.

Ханссен всем казался образцовым гражданином и патриотом. А потому его арест 18 февраля 2001 года в Виргинии шокировал всех — родственников, друзей, коллег и всю Америку. Всех, кроме его жены.

Дорогой мистер Би

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опечатанный полицейской лентой дом Роберта Ханссена в Вене, штат Вирджиния, США

Фото: Reuters Опечатанный полицейской лентой дом Роберта Ханссена в Вене, штат Вирджиния, США

Фото: Reuters

Изначально следствие считало, что Роберт Ханссен начал работать на советскую разведку в 1985 году. Но на самом деле передавать американские секретные данные Советскому Союзу Ханссен начал гораздо раньше — в 1979 году, как только перешел в подразделение контрразведки. Просто тогда его поймали на шпионаже не спецслужбы, а собственная жена. Спустившись однажды в подвал их дома в Нью-Йорке, Бонни увидела, как Роберт пытается в спешке спрятать от нее какие-то папки с документами. Муж тут же признался ей в предательстве своей страны, рассказав, что передавал секретные документы Советскому Союзу через «Амторг» — советскую торговую компанию в США. Сдавать Роберта властям Бонни не собиралась. Вместо этого она отправила мужа покаяться в содеянном священнику весьма консервативной религиозной организации «Опус Деи», в которой состояли супруги. Роберт так и сделал, а по совету священника отдал на благотворительность все деньги, что успел получить от СССР.

После этого, словно испугавшись, что он так легко был разоблачен, Роберт перестал на время сотрудничать с советской разведкой. На связь с КГБ Ханссен вновь вышел только в 1985 году. Он тщательно скрывал свою личность, в России его знали как «мистера Би» или «Рамона Гарсию». Вплоть до ареста в 2001 году в Москве, похоже, не знали, кто именно был их самым ценным информатором.

Ханссена вполне заслуженно называют шпионом, нанесшим наибольший урон США.

Так, например, сотрудник ФБР передавал КГБ имена советских агентов, которые работали на США. По его наводкам были арестованы и расстреляны девять человек. Кроме того, Ханссен передавал сведения о том, насколько американская разведка осведомлена о попытках советских коллег выведать информацию о ядерных программах США, и план действий американских властей в случае ядерной войны. Наконец, благодаря Ханссену в КГБ узнали, что под советским посольством в Вашингтоне есть секретный тоннель, используемый американской разведкой для прослушки. В общей сложности он передал СССР, а потом и России около 6 тыс. секретных документов.

Когда Советский Союз распался, Ханссен вновь на время прервал свою деятельность. В следующий раз он свяжется уже с российскими спецслужбами только в 1999 году. Своей службой на КГБ и СВР Роберт Ханссен обеспечил себе безбедную старость. За все время он получил около $1,4 млн. Из них $600 тыс. были переданы ему наличными и бриллиантами, а еще около $800 тыс. лежали на счете одного из московских банков.

Ханссен планировал в апреле 2001 года выйти на пенсию. Но уйти с почестями, как заслуженному сотруднику ФБР, ему так и не удалось.

Ни свой, ни чужой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Посылка, обнаруженная в одном из тайников, которые Ханссен и его кураторы использовали для обмена посылками. В пакете было $50 тыс. наличными, оставленными русскими для Ханссена Фото: Reuters Маленький деревянный мост в парке в Вирджинии Ханссен и его кураторы использовали как почтовый ящик Фото: Reuters ФБР арестовало шпиона в тот момент, когда он прятал под мостом пакет с секретными документами (на фото) Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 3 Посылка, обнаруженная в одном из тайников, которые Ханссен и его кураторы использовали для обмена посылками. В пакете было $50 тыс. наличными, оставленными русскими для Ханссена Фото: Reuters Маленький деревянный мост в парке в Вирджинии Ханссен и его кураторы использовали как почтовый ящик Фото: Reuters ФБР арестовало шпиона в тот момент, когда он прятал под мостом пакет с секретными документами (на фото) Фото: Reuters

Ханссен стал третьим за всю историю сотрудником ФБР, которого обвинили в шпионаже. Его задержали сразу после того, как он оставил в тайнике в парке пакет с секретными документами. А неподалеку спецслужбы обнаружили и второй пакет — с $50 тыс. наличными, которые должны были стать вознаграждением Ханссена.

По словам тогдашнего директора ФБР Луиса Фри, Ханссен все годы был безупречен в своей шпионской деятельности и ни разу не позволил спецслужбам США даже подумать о том, что именно он — тот самый «крот», который годами сливал информацию СССР и о существовании которого американские спецслужбы если не знали, то догадывались. Более того, как утверждал господин Фри, Роберт мог так и остаться непойманным. В начале 2001 года он постоянно носил с собой паспорт и пистолет и, по мнению спецслужб, готовился бежать из США еще до официальной отставки. К счастью для ФБР, на помощь пришла российская разведка.

Как утверждала тогда The Washington Post, Служба внешней разведки России сама хотела сдать американским спецслужбам своего агента Роберта Ханссена. По данным газеты, опирающейся на внутренний отчет ФБР, Ханссен не показался СВР ценным агентом и в итоге его решили использовать в некой «шпионской игре». Как бы там ни было, именно благодаря российскому агенту, работавшему на ФБР, у американских спецслужб появились доказательства виновности Ханссена — мусорный мешок, использовавшийся для передачи секретных данных, с отпечатками пальцев Роберта, а также запись его телефонного разговора с кураторами. Теперь ФБР оставалось только поймать Ханссена с поличным.

Для Ханссена придумали новую должность в ФБР, а его начальником сделали Ричарда Гарсию — агента, имевшего большой опыт работы под прикрытием.

Главной задачей Гарсии стало замедлять до пределов возможного работу Ханссена в бюро, каждый раз подыскивая для этого какие-то бюрократические предлоги.

Еще одним подсадным агентом, знавшим о готовящемся аресте Ханссена, стал Эрик О`Нил. Оба регулярно стали общаться с Ханссеном за пределами работы, чтобы у ФБР была возможность незаметно проводить обыски. В целом же в спецоперации по задержанию шпиона принимали участие около 300 агентов ФБР.

К февралю 2001 года у спецслужб уже были все данные, указывающие на то, что Ханссен действительно агент российской разведки. Оставалось только дождаться, когда он вновь попытается передать пакет с секретными данными. Именно это и произошло 18 февраля в парке Фокстоун, неподалеку от его дома.

Заложник внутренних демонов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2002 году на CBS вышел мини-сериал «Мастер шпионажа: История Роберта Ханссена» с Уильямом Хёртом (слева) в главной роли

Фото: CBS / Getty Images В 2002 году на CBS вышел мини-сериал «Мастер шпионажа: История Роберта Ханссена» с Уильямом Хёртом (слева) в главной роли

Фото: CBS / Getty Images

После своего ареста Роберт Ханссен первое время отказывался признаваться в содеянном. Официальные обвинения ему были предъявлены в мае 2001 года. Следствие насчитало 21 пункт обвинения, по 14 из которых Ханссену грозила смертная казнь. Тогда бывший агент все же решил пойти на сделку с властями и через пару месяцев признал себя виновным по 15 пунктам обвинения, согласившись выдать всю информацию о российской разведке и ее сотрудниках, которую он знал.

Как утверждали тогда СМИ, президент США Джордж Буш-младший выступал за смертную казнь для шпиона, передавшего столько ценной информации СССР и России. Однако представители спецслужб переубедили президента. В конце концов, они получили не только ценные сведения от Ханссена, но и возможность избежать судебного разбирательства, в ходе которого пришлось бы разглашать те сведения, которые спецслужбам хотелось бы оставить в секрете.

В выигрыше остались и жена Ханссена, и его шестеро детей. Несмотря на преступления, Роберту назначили пенсию, которую до конца его жизни получала его семья.

При этом объяснить, зачем он стал шпионом, Ханссен не смог. Или не захотел. У других же, напротив, хватает собственных догадок на этот счет. Так, О`Нил, выпустивший книгу об аресте Ханссена, считает, что за решением стать шпионом стояли сугубо меркантильные причины и обида на ФБР. «Он действительно не очень уважал Россию, по крайней мере в своих беседах со мной,— цитирует О`Нила CBS.— Но он смог очень эффективно воспользоваться ими для решения других своих проблем. Так, он был очень зол на ФБР за то, что оно не дало ему авторитета, серьезности и уважения, которых, по его мнению, он заслуживал. И… ему нужны были деньги… Став шпионом, он решал обе эти проблемы».

Ричард Гарсия полагает, что во всем виновато эго Ханссена: «Он чувствовал себя богом. Считал, что может контролировать и США, и Россию».

А доктор Алан Салериан, нанятый защитой Ханссена для проведения психологической экспертизы, пришел к куда более неожиданному выводу: шпионаж стал для Роберта возможностью «бежать от своих сексуальных демонов».

Несмотря на образ примерного семьянина и католика, на деле Ханссен был развратником и даже извращенцем. Ханссен, например, приглашал своего лучшего друга наблюдать через скрытую камеру, как занимается сексом со своей женой,— естественно, втайне от самой Бонни. Ему же Ханссен отправлял интимные снимки своей жены. Но своей сексуальной жизнью Роберт делился не только с лучшим другом, он регулярно публиковал в интернете порнографические рассказы о себе и жене. Кроме того, Ханссен часто посещал стрип-клубы. Причем совершенно открыто. По официальной версии, он ходил в гнезда разврата, пытаясь спасти души проституток и обратить их в католицизм.

«Шпионаж был для Ханссена способом скрыться от своих сексуальных демонов. Когда он оказывался в захватывающих, опасных ситуациях, таких как разведка и шпионаж, он чувствовал, что его демоны притормаживают,— заявил доктор Салериан.— Им двигали демоны… мысли, нежелательные мысли».

Для бывшего же следователя Министерства юстиции США Джона Мартина все выглядит куда проще: «Он прожил жизнь, полную предательств. И он предал всех».

Кирилл Сарханянц