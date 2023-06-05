В тюрьме США умер осужденный за шпионаж в пользу России экс-агент ФБР Роберт Ханссен

Бывший агент ФБР Роберт Ханссен, пожизненно осужденный за шпионаж в пользу России, был найден мертвым в тюремной камере в возрасте 79 лет. Об этом сообщает CBS со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США. Причины смерти неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Ханссен в 2018 году

Фото: Federal Bureau of Investigation Роберт Ханссен в 2018 году

Фото: Federal Bureau of Investigation

Роберт Ханссен начал работу в ФБР в 1976 году, через семь лет он перешел в аналитический отдел по СССР. В 2001 году его арестовали и признали виновным в шпионаже в пользу СССР, а позднее и России. Он отбывал наказание в исправительной тюрьме максимально строгого режима ADX Florence, расположенной вблизи города Флоренс (штат Колорадо).

По версии следствия, еще в 1985 году Роберт Ханссен начал передавать Советскому Союзу ряд секретных данных, в том числе информацию об американской электронной разведке, а также имена сотрудников КГБ, работавших в пользу Вашингтона.

В 1999 году он возобновил работу уже на российскую разведку. Его задержали в тот момент, когда он прятал в тайник секретные документы для последующей передачи. Сам Роберт Ханссен признался в 15 случаях шпионажа. Как отмечает CBS, в обмен на шпионаж в пользу России он получил более $1,4 млн.

Лусине Баласян