Из затопленных районов Херсонской области эвакуировано более 5 тыс. жителей

МЧС сообщило, что спасатели вывезли на лодках 1534 человека, из них 154 ребенка. Всего, по информации ведомства, эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан.

В зоне ЧС сосредоточена группировка из 190 спасателей и 66 единиц техники. «Также в готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области и городу Севастополю, Донского и Тульского спасательных центров»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Ранее оказать всю необходимую помощь пострадавшим МЧС поручил президент России Владимир Путин.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Стороны обвиняют в произошедшем друг друга. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за разлива воды погибли семь человек, 62 человека госпитализированы. По его словам, ущерб от разрушения жилья в регионе составит минимум 1,5 млрд руб.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».