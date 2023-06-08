Сальдо: семь жителей Херсонской области погибли из-за разрушения Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за разлива воды после разрушения Каховской ГЭС погибли семь человек. По его словам, ущерб от разрушения жилья в регионе составит минимум 1,5 млрд руб.

«62 человека с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения за 15-километровой зоной. Врачи оказывают им всё необходимое лечение. «К сожалению, есть погибшие — семь человек»,— написал Владимир Сальдо в Telegram.

Затопленными оказались подконтрольные России Новокаховскоий городской округ, Алёшкинский и Голопристанский муниципальные округа Херсонской области. С этих территорий эвакуировали 5 тыс. человек, в пунктах временного размещения находится 1 тыс. человек. По словам Владимира Сальдо, «фактически вся зона подтопления попадает в 15-километровую зону от линии фронта».

Бывший мэр Алёшек Евгений Рыщук (он не находится в городе, но, по его словам, общается с жителями) заявил, что только в российских Алёшках из-за затопления погибли девять человек.

Плотина и здание Каховской ГЭС были разрушены рано утром 6 июня. В Кремле считают причиной разрушения Каховской ГЭС подрыв, осуществленный Украиной. В Кремле полагают, что подрыв совершили с целью лишить Крым водоснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что плотину ГЭС подорвала Россия, чтобы таким образом осложнить наступление ВСУ.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Анастасия Ларина