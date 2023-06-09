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Коммерсантъ FM
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Росстат: годовая инфляция в России в мае ускорилась до 2,51%

Годовая инфляция в мае ускорилась до 2,51% с 2,31% в апреле, следует из данных Росстата. В месячном выражении инфляция составила 0,31% после 0,38% в апреле.

В мае в категории плодоовощная продукция цены снизились на 37,4% цены на огурцы, на 26,1% — на помидоры, при этом на 86,6% подорожала белокочанная капуста, на 21,4% — морковь.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала на 0,6% зубная паста, на 0,4% — сухие корма для домашних животных, на 0,1% — гигиенические прокладки, при этом подешевела на 0,7% туалетная бумага, на 0,1% — стиральные порошки и бумажные подгузники.

Лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем подорожали на 0,3%, лекарства, к этой категории не относящиеся, также выросли на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин в мае выросли на 1%, на дизельное топливо — на 0,1%, на газовое моторное масло — 25,6%.

Согласно прогнозу Минэкономики, в 2023 году инфляция в России составит 5,3%. В Банке России сегодня уточнили, что темпы роста цен продолжают увеличиваться, инфляционные ожидания населения и бизнеса тоже остаются на повышенном уровне.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Потребляй недопотребленное».

Мария Федотова

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