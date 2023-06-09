Центробанк держит уровень

Российская экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году, ее отрасли постепенно восстанавливают показатели 2021-го, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Так она прокомментировала решение регулятора не менять ключевую ставку. Банк России шестой раз подряд оставил ее на уровне в 7,5%. В ЦБ уточнили, что темпы роста цен продолжают увеличиваться, инфляционные ожидания населения и бизнеса тоже остаются на повышенном уровне. Впрочем, Центробанк может повысить ставку на ближайших заседаниях, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% в следующем году и далее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На этом фоне деловая активность растет во многих базовых секторах экономики, подчеркнула Эльвира Набиуллина:

«Индикатор бизнес-климата, который рассчитывает Банк России на основе мониторинга предприятий, хотя в мае и скорректировался вниз, но остается вблизи десятилетних максимумов. Одной из новых точек роста в меняющихся условиях становится внутренней туризм. Во многих регионах росло машиностроение. В Сибири увеличился выпуск цветной металлургии и химической промышленности, в Центральной России и на Урале наращивали выпуск предприятия черной металлургии. В некоторых отраслях объем выпуска уже вернулся к уровням конца 2021 года. По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году».

На этот год Центробанк прогнозирует инфляцию в диапазоне от 4,5% до 6,5%. И нынешний шаг регулятора по ключевой ставке не стал неожиданным, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Центральный банк и на прошлых заседаниях говорил, что будет рассматривать возможность повышения ставки.

Поэтому в этом смысле настрой регулятора не изменился, он остается достаточно "ястребиным", достаточно жестким, но он таким и был.

Мы действительно не видели пока значительного эффекта от переноса в цены уже произошедшего ослабления рубля, но отчасти потому, что, вероятно, он был компенсирован разными другими факторами. То есть имеется в виду, что курс нацвалюты все-таки стал корректироваться еще с декабря 2022-го, но в годовом выражении инфляция у нас существенно замедлилась.

Вот последние данные на 5 июня: инфляция в годовом выражении остается на значениях 2,7% год к году. И, конечно, тот факт, что этот показатель по-прежнему ниже таргета ЦБ, и предопределил решение оставить ставку без изменений, не ужесточать сигнал».

Среди проинфляционных рисков Центробанк назвал сохраняющуюся нехватку рабочей силы в отдельных отраслях, а также влияние геополитической напряженности на внешнюю торговлю. Последняя, по мнению регулятора, может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта.

Следующее заседание по ключевой ставке назначено на 21 июля, впрочем, регулятор, вряд ли пойдет на повышение показателя, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин:

«Если посмотреть предыдущие комментарии ЦБ, то на этот год регулятор предполагал диапазон 5-7%. Он был снижен до 6,5%, и, по большому счету, Центробанк здесь, кажется, ничего не поменял пока. Поэтому причин именно для повышения ставки нет.

Но нельзя отрицать и тот факт, что фискальный стимул оказался довольно эффективным, причем для ряда, видимо, гражданских и окологражданских активностей. Это происходит в том числе через поддержку, в частности, населения новых регионов, через их спрос.

Вместе с тем в некотором смысле это настораживающий фактор. Центральный банк может совершить ошибку, начав повышение ставки, опираясь на формально неплохие данные. Майские показатели мы пока еще не получили от Росстата, и они, кажется, будут тоже довольно неплохими. А вот, например, по июню все уже может выглядеть гораздо хуже».

Между тем, по данным Центробанка, россияне продолжают меньше сберегать. При этом экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе регулятора, подчеркнули в Банке России.

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Владимир Расулов