Потребляй недопотребленное

Статистика Росстата по потреблению домохозяйств подтверждает быстрое восстановление потребления российских домохозяйств к уровням 2021 года. Долгожданная адаптация потребления в основном затронула сектор непродовольственных товаров — отложенный спрос на высококачественные товары удовлетворяется за счет того, что есть на рынке, пусть и с худшими и непривычными характеристиками. Как быстро вызванное сменой потребительских паттернов инфляционное давление ограничит потребление, сказать пока сложно: вероятно, на это уйдет несколько месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Свежая макроэкономическая статистика Росстата позволяет констатировать количественные и качественные позитивные сдвиги в спросе домохозяйств, которые ранее фиксировали индикаторы потребительских настроений. «Потребительская активность в апреле растет как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности»,— отмечают, комментируя статистику апреля 2023 года, в Минэкономики. По расчетам ведомства, суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг населению в апреле был на 7,4% выше уровня апреля 2022 года (после снижения на 1,9% в марте) и на 0,1% выше апреля 2021 года. Оценки динамики потребительских расходов в годовом выражении, сделанные Игорем Поляковым из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), схожи, но менее позитивные — они «почти вернулись к уровню 2021 года, вероятно, в мае выйдут в плюс», хотя «Сбериндекс» фиксирует некоторое охлаждение трат граждан по картам «Сбера» в мае.

В то же время если Минэкономики в апреле по сравнению с мартом 2023 года с учетом сезонности обнаруживает ускорение роста как в обороте розницы, так и в обороте услуг, то в ЦМАКП считают, что спрос на услуги в апреле по сравнению с мартом (с учетом сезонности) резко просел (на 1,4%), а основной причиной увеличения потребительских трат (на 0,5% за месяц) стал повышенный спрос на непродовольственные товары (плюс 1,9% за апрель). Господин Поляков объясняет такое изменение предпочтений населения ростом потребительской уверенности и переходом к покупкам дорогостоящих товаров длительного использования с относительно более низкими технологическими и качественными характеристиками, на которые может быть удовлетворен отложенный спрос. Схожие тенденции «в апреле-мае» в свежем региональном мониторинге фиксирует и ЦБ: «Восстановление потребительской активности продолжилось умеренным темпом. Увеличилась посещаемость торговых центров. Восстанавливались объемы продаж непродовольственных товаров, включая новые и подержанные автомобили. Продолжил нарастать спрос населения на услуги общественного питания и внутреннего туризма. Покупатели по-прежнему предпочитали товары и услуги более доступного ценового сегмента».

Данные Росстата о потреблении товаров в первом квартале в годовом выражении фиксируют заметные изменения качественных предпочтений потребителей за прошедший год. В продовольственном сегменте обращает на себя внимание рост потребления свежих фруктов и овощей, снижение потребления консервов и растительного масла при стагнации покупок мяса и снижении покупок рыбы. «Стандарт потребления смещается в сторону стиля и привычек среднего класса»,— полагает господин Поляков. Подогревает уверенность потребителей и рост частного спроса по-прежнему ускоряющееся увеличение реальных зарплат (2,7% роста в марте в годовом выражении, против 2% в феврале) на фоне дефицита рабочей силы (в апреле безработица достигла очередного исторического минимума в 3,3%) и снижения инфляции (до 2,3% в апреле с 3,5% марте). Кроме того, по оценке экономистов Райффайзенбанка, в апреле влияние кредитно-депозитного канала на потребление практически прекратило иметь сдерживающий характер, на фоне ускоряющегося прироста кредитования и уменьшающегося прироста сбережений. «Одним из ограничивающих факторов сейчас выступают макропруденциальные ограничения — ЦБ ограничивает выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В третьем квартале они будут ужесточены относительно второго квартала. При этом отметим, что действие этих мер в большей степени направлено на контроль за кредитным качеством портфеля банков, а не на охлаждение кредитования, и, на наш взгляд, не должно иметь определяющий характер в динамике кредитования»,— отмечают аналитики банка. «Оперативные индикаторы свидетельствуют о закреплении тенденции к постепенному снижению сберегательных настроений в начале второго квартала»,— замечают, в свою очередь, экономисты ДИП ЦБ в свежем обзоре «О чем говорят тренды».

Растущие зарплаты (последние продолжат расти и потому, что занятость, по оценке ЦМАКП, увеличивается не в секторах с дефицитом работников, а среди самозанятых и ИП) и спрос населения на фоне ограничений со стороны предложения разгоняют инфляцию. Так, последние данные, по мнению аналитиков, фиксируют ускоренное подорожание наименее волатильной части потребительских товаров, и на 29 мая инфляция год к году составила 2,41%. Избежать инфляционного всплеска в такой ситуации может либо ужесточение денежной политики ЦБ, либо ускоренное разворачивание импортозамещения в потребительском секторе, либо столь же ускоренный рост импорта товаров, спрос на которые до сих пор не удовлетворен. В условиях физических ограничений реализации последнего (что чаще всего происходило в экономике РФ в ответ на рост потребительского спроса) более вероятным оказывается ужесточение ДКП.

Артем Чугунов