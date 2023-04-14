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Коммерсантъ FM
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Экономике просчитали лучшие перспективы

Насколько обоснован прогноз Минэкономразвития

Минэкономразвития представило новый прогноз, который почти по всем показателям лучше предыдущего. Документ посвящен перспективам российской экономики в этом году. Так, например, власти рассчитывают, что реальный ВВП вырастет более чем на 1% в этом году. Для сравнения — Международный валютный фонд ждет роста в лучшем случае на 0,7%, а аналитики Всемирного банка и вовсе предрекают падение. Глава ведомства Максим Решетников считает, что основным драйвером для экономики станет рост реальных зарплат почти на 5,5%. Это максимум за последние пять лет. Инфляция по итогам года, по оценке ведомства, составит 5,3%. Ранее господин Решетников называл цифру 5,5%, а ЦБ допускал роста цен вплоть до 7%.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Насколько реалистичен такой прогноз? Экономист Николай Корженевский оптимизм ведомства не разделяет: «Понятно, почему был сделан этот пересмотр. Он действительно имеет под собой некоторое рациональное основание, но, мне кажется, все же не стоит переоценивать возможность экономики расти. Одно из главных соображений — это, конечно, ситуация на рынке труда и при прочих равных более высокие доходы домохозяйств, чем предполагалось. Думаю, действительно так в конечном итоге все и будет. События 2022 года, которые наложились на демографические тренды, уже привели к перегреву рынка труда.

Но мне все же кажется, что прогноз в части инфляции слишком консервативен. И ослабление курса рубля, которое происходило в начале этого года, и значительное увеличение денежного предложения, которое было в 2022-м, — все это по-прежнему несет в себе проинфляционные риски, которые могут и, вероятно, проявят себя во второй половине этого года. Вот за счет более высокой инфляции ситуация в конечном итоге будет не такой позитивной, как описано прогнозе ведомства.

Что говорят эксперты о динамике роста цен в России

Что касается зарплат, то если посмотреть по медианным данным, которые публикует "Сбериндекс", то в первые два месяца 2023-го рост составляет порядка 17% в номинальном выражении год к году. То же самое мы видим в данных по средним заработным платам. Но растут они не от хорошей жизни, а главным образом потому, что есть уже ощутимый дефицит предложения труда на рынке. Работодателям приходится повышать заработные платы, чтобы удержать сотрудников. Но этот тренд сам по себе с экономической точки зрения не может быть устойчивым, потому что компании не зарабатывают больше, но выплачивают при той же прибыли большую часть доходов в качестве зарплат».

Зато оценки курса рубля у Минэкономразвития заметно пессимистичнее, чем в прошлом прогнозе. Ведомство считает, что в среднем доллар будет торговаться в этом году на уровне 76,5. В сентябре 2022-го министерство давало оценку, едва превышающую 68 руб. Кроме того, по мнению Минэка, средняя цена нефти Brent до конца года составит чуть более $80 за баррель.

Вероятно, ведомство надеется на серьезное сокращение скидок на российское сырье, отметил директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг: «Прогноз Минэкономразвития предполагает более значительное положительное сальдо счета текущих операций, чем, например, я закладываю. И базируется это предположение, судя по всему, на том, что хорошие результаты были в марте. Российский экспорт оказался очень высоким, и в принципе весь первый квартал был значительно лучше ожиданий.

Я думаю, что все-таки с увеличением объемов экспорта будут более активно снижаться цены. Мой прогноз по рублю чуть ниже. Полагаю, что курс останется на отметке 78-79.

После небольшого укрепления вполне возможно, что четвертый квартал для рубля тоже окажется сложным, и мы увидим курс выше 80.

Что касается экспорта ресурсов, то Минэкономразвития скорее всего предполагает достаточно агрессивное сужение спреда между Urals и Brent. Ведомство рассчитывает, что фактическая цена на российскую нефть будет все-таки выше, чем цена Brent минус дисконт. И, соответственно, для бюджета эффект окажется более высоким».

Как рубль готовится взять реванш

Сдержанные прогнозы по стоимости нефти экономисты объясняют рисками рецессии в развитых экономиках. Например, как сообщили в МВФ, страны Европы в этом году столкнутся с высокой инфляцией и медленным экономическим ростом в среднем на 0,7%. Всемирный банк на этом фоне заявил о наступающем «потерянном десятилетии».

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Даниил Бабкин

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