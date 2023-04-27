«Персидский конь» доехал до России

В России стартуют продажи иранских автомобилей. Первая партия седанов Iran Khodro Tara должна поступить в салоны «Рольф» до конца недели, сообщил дилер изданию Autonews. И пока это самая дешевая иномарка на российском рынке. Цены на нее начинаются от 1,5 млн руб. Как говорят эксперты, за эти деньги клиент получит очень простой автомобиль. А вдобавок, возможно, еще и проблемы с обслуживанием, отмечают собеседники “Ъ FM”, поскольку пока сервисные центры еще не понимают, как ремонтировать эти машины. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

«Персидский конь» наконец добрался до России. И это не фигура речи, а почти дословный перевод названия автомобиля Iran Khodro, который вот-вот появится в автосалонах «Рольф». То, чем пугали россиян весь пошлый год, теперь официально можно купить за 1,5 млн руб. Во столько обойдется модель Tara с механической коробкой передач. За машину с автоматом придется отдать 1,7 млн руб. В салонах уже есть несколько штук, к концу недели их будет уже 30. А позже завезут еще 60 автомобилей. Но продажу даже такого количества можно считать большим успехом, говорит автоэксперт Вячеслав Субботин:

«Iran Khodro Tara — это иранская версия автомобиля Peugeot 20-летней давности. Естественно, она отличается внешним видом, но, по сути, передняя и задняя тележка, силовые агрегаты — все это Peugeot. С этим автомобилем иранцы заходят уже не первый раз, и каждый раз неудачно. Сейчас будет примерно так же. Наши люди поездили на хороших автомобилях, знают, что это такое. Какой Иран? "Жигули» же сейчас никто не берет».

Хотя рынку сейчас остро не хватает бюджетных автомобилей. А Iran Khodro Tara с механической коробкой пока что является самой дешевой машиной после Lada Granta. Другие автомобили, которые дилеры завозят параллельным импортом, ценником в 1,5 млн руб. похвастаться не могут. Например, китайский аналог Volkswagen Polo — модель Jetta VA3 продается почти за 2 млн руб. А к июню на рынке должны появиться еще несколько иранских авто, но уже марки Saipa. Они, к слову, также собраны на базе устаревших западных моделей. Но это может быть и их своеобразным преимуществом, отмечает эксперт инфраструктурного центра «Автонет» московского Политеха Юрий Урюков:

«Можно говорить, что этот автомобиль отчасти знаком нашим механикам, они уже работали с Peugeot и Citrоёn, которые у нас официально продавались. Это позволяет надеяться, что дефицита с запчастями и с квалифицированным персоналом, скорее всего, не будет. Пока налаживается фирменная дилерская сеть, эти автомобили получится нормально обслужить. Думаю, мы не встретимся ни с какой экзотикой в плане ремонта иранских авто».

Но на практике все не так просто. Проблема в том, что машины Iran Khodro Tara «Рольф» завозит по параллельному импорту. А попадают ли вместе с ними в страну каталоги запчастей, непонятно. А если их нет, то ремонтировать такие машины придется буквально наощупь. Так сказали “Ъ FM” в одном из столичных автосервисов:

— Вопрос в том, может ли VIN иранской машины пробиться по каталогу запчастей? Если да, то можно достать любые детали. А если нет, то, соответственно, подбирать придется по картинкам, грубо говоря. Хорошо, поставили нам Iran Khodro Tara, но куда мы должны забить VIN? В определенную программу. А прочитает ли она этот номер или нет? Подобрать запчасть на эту машину будет сложно. Но опять же иранцы сами ничего не будут ставить, они в любом случае либо клепают, либо откуда-то поставляют. Соответственно, это такой же подбор, просто без VIN. — На глаз, получается? — Да, именно так.

Впрочем, это проблема не одних только иранцев. Аналогичные трудности возникали первое время и с некоторыми машинами, завезенными из Китая. При этом, как отмечают эксперты, прошлые попытки продавать в России иранские автомобили провалились именно из-за того, что импортеры не сумели наладить поставки запчастей и обеспечить гарантийное обслуживание.

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