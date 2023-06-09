Крупнейшие российские компании под давлением санкций переориентировали инвестиции на отечественный рынок, пишет Bloomberg. При этом ограничительные меры не мешают им хорошо зарабатывать. В частности, пять бизнесменов из списка Forbes смогли получить порядка $10 млрд в качестве дивидендов. Кроме того, как отмечает агентство, санкции еще больше подтолкнули миллиардеров к Кремлю. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что статья Bloomberg содержит двойной смысл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Информированное агентство Bloomberg порадовало очередной интересной статьей. Общий смысл в том, что санкции только подстегивают российский крупный бизнес становиться еще ближе к Кремлю. Причем компании очень хорошо зарабатывают. Только в качестве дивидендов они выручили около $10 млрд. А некоторые получили даже сверхприбыль, в частности, владелец «Фосагро» Андрей Гурьев, что по большому счету неудивительно, продовольствия не хватает — миру нужны удобрения.

Собственно, что значит ближе к Кремлю? В этой связи приводятся крупнейшие сделки по приобретению активов ушедших иностранных компаний, а также отечественных частных бизнесов, таких как «Тинькофф» и «Яндекс». Вывод делается следующий: инвестируя в экономику РФ, бизнесмены адаптируются к новой реальности.

Кроме того, таким образом, давний призыв Владимира Путина возвращаться в Россию услышан. И что же? Добро пожаловать домой, уважаемые олигархи. И получается, что западные санкции нам только на пользу. Не идиллия, конечно, но все очень даже неплохо.

Но нет ли здесь подводных камней? Во-первых, речь идет все-таки не о новых перспективных проектах, а о действующих. Конечно, возможно, новые вложения откроют очередные горизонты. Однако при всем этом нужно еще посмотреть, насколько новый хозяин будет эффективнее старого. И это в первую очередь касается имущества иностранных компаний.

Во-вторых, главное — сам посыл статьи. Его можно истолковать следующим образом: мол, они не по своей воле возвращаются в Россию, не по зову сердца, а вынужденно — под давлением обстоятельств.

И тогда все это звучит совсем по-другому: снимите же вы эти свои санкции, вы же себе хуже делаете — только укрепляете Российскую Федерацию. Пустите же нас обратно на Лазурный берег — не чините препоны, освободите наши яхты — это в ваших же интересах. И тогда все вернется на круги своя: будем вкладывать в ваши западные активы, поддерживать не российскую, а западную экономику, заниматься благотворительностью и так далее и тому подобное.

Иными словами, если вы хотите ослабить Россию, санкции надо как раз отменить, а не придумывать очередные пакеты. Но бывшие партнеры остаются глухи к голосу здравого смысла. По крайней мере, на сегодняшний день так можно подумать. Впрочем, все сказанное — лишь версия и толкование. Bloomberg приводит факты, а они таковы, что крупный бизнес действительно возвращается домой. Пусть не весь и не полностью, но возвращается. Значит, будем ждать очередных хороших новостей — что еще остается делать?

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