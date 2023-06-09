В Кремле возложили на Украину ответственность за инцидент с беспилотником в Воронеже

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал попадание беспилотного летательного аппарата в стену жилого дома в Воронеже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цветков / Коммерсантъ Фото: Андрей Цветков / Коммерсантъ

«Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы»,— сказал господин Песков.

Кремль расценивает инцидент с беспилотником в Воронеже как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру РФ, отметил также пресс-секретарь президента РФ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался стену жилого дома в центре Воронежа на улице Белинского, 21. Была пробита стена квартиры, которая, по счастливому стечению обстоятельств, была нежилой. Осколками стекла были легко ранены три мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте