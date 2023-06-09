СКР считает инцидент с беспилотником в Воронеже «терактом»

Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело «по признакам» теракта после столкновения беспилотного летательного аппарата со стеной жилого дома в центре Воронежа на улице Белинского, 21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ

Как сообщили в СКР, произошедшее квалифицируется как «террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия» (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы).

В СКР восстановили предварительную картину событий. По оценке следствия, 9 июня 2023 года около 10 утра «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием БПЛА, снабженного взрывным устройством», на территорию Воронежа. «В результате столкновения БПЛА с жилым домом были повреждены конструктивные элементы здания, кровля частного домовладения, ранения получили не менее трех гражданских»,— напомнили в СКР. Мог ли жилой дом быть первоначальной целью — в сообщении СКР не поясняется.

«В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению»,— заверили в СКР.

Сергей Калашников

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