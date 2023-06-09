Владельцу «Баден-Баден» запретили выезжать из страны из-за самовольной стройки на Шарташе

Судебный пристав временно запретил владельцу термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову выезжать за пределы России. Поводом стало возобновление строительства зоны отдыха в Шарташском лесопарке, несмотря на решение суда об остановке работ. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. Господин Кононов также должен будет выплатить исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб.

«Был установлен первый факт нарушения требований документа — в выходные дни должник возобновил работы. Поэтому судебный пристав выехал на объект и установил нарушения, составил протокол, исполнительский сбор, и вынес временный запрет на выезд гражданина за пределы РФ»,— отметили в пресс-службе.

Постановление о привлечение к административной ответственности было вынесено по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение должником требований после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора).

Напомним, «Баден-Баден», которая владеет термальными комплексами, планировала построить в Шарташском лесопарке зону отдыха. В компании заявляют, что участок находится в частной собственности и не является землями лесного фонда или городскими лесами. Однако в мае мэрия Екатеринбурга подала иск с требованием снести самовольные постройки.

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