Мэрия Екатеринбурга подала иск с требованием снести постройки «Баден-Бадена» на Шарташе

Администрация Екатеринбурга подала иск с требованием снести самовольные постройки, которые начала возводить компания «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке. Иск рассмотрит Кировский районный суд, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии.

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Напомним, «Баден-Баден», которая владеет термальными комплексами, планировала построить в лесопарке зону отдыха. В компании заявляют, что участок находится в частной собственности и не является землями лесного фонда или городскими лесами.

После начала строительства построек в лесопарке природоохранная прокуратура начала проверку. Ведомство «устанавливает хозяйствующие субъекты, объем планируемых работ, соблюдение природоохранного законодательства и имеются ли у компании разрешительные документы». Самовольные постройки на участке в конце апреля обнаружил департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

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