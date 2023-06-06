Судебные приставы остановили стройку «Баден-Баден» на Шарташе

Судебные приставы приостановили строительные работы компании «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке. В пресс-службе УФССП по Свердловской области сообщили, что решение об остановке стройки принято Кировским районным судом Екатеринбурга.

Работы должны быть прекращены до окончания рассмотрения иска, который подала администрация города, требующая снести самовольные постройки «Баден-Баден». Рабочие и строительная техника покинули площадку.

Приставы предупредили, что, если решение суда не будет исполнено, и стройка возобновится, то будет возбуждено дело по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

Напомним, «Баден-Баден», которая владеет термальными комплексами, планировала построить в Шарташском лесопарке зону отдыха. В компании заявляют, что участок находится в частной собственности и не является землями лесного фонда или городскими лесами. Однако в мае мэрия Екатеринбурга подала иск с требованием снести самовольные постройки.

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