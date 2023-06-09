В Петербурге одобрено более сотни проектов НКО в сфере культуры на 800 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга опубликовали результаты конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение в городе мероприятий в области культуры и искусства. В рамках конкурсного отбора из 228 поступивших заявок были поддержаны 112 на общую сумму в 819 млн рублей, сообщили в комитете по культуре Петербурга.

В числе получателей субсидий: театрально-поэтический фестиваль «Табуретка», VI Международный детский кинофестиваль «CinemaKids», ряд инклюзивных проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также фестиваль балета DANCE OPEN, музыкальный фестиваль «Стереолето», кинофестиваль «Послание к Человеку», Ночь музеев 2023 и другие популярные городские мероприятия и события.

Полная информация о результатах конкурсного отбора на предоставление субсидий размещена на сайте городского комитета по культуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный направит около 30 млн рублей на субсидии молодым ученым. Также сообщалось, что «Пятому каналу» из городского бюджета выделят почти 35 млн руб. для трансляции «Алых парусов».

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