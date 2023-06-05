Смольный выделил «Пятому каналу» почти 35 млн рублей для трансляции «Алых парусов»

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга выделил «Пятому каналу» 34,9 млн руб. в качестве субсидии для проведения и прямого эфира праздника выпускников «Алые паруса». Соответствующую информацию опубликовали на сайте администрации города.

Постановление о порядке предоставления субсидий для трансляции праздника в прямом эфире подписали в марте. Победителем конкурса стал «Пятый канал» (АО «Телекомпания «Петербург»). Он был и единственным участником.

Канал показывает прямую трансляцию на телеэкранах в Петербурге с 2005 года. В прошлом году на проведение трансляции также потратили 35 млн руб.

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