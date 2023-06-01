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Смольный выделил около 30 млн рублей на субсидии молодым ученым

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении субсидий молодым ученым, кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Смольного.

Заявленный максимальный размер субсидии для молодых ученых составляет 100 тыс. рублей, для молодых кандидатов наук — 150 тыс. руб. Общий объем финансирования из бюджета Петербурга в 2023 году на эти цели составил 29,4 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выделит 14 млн рублей на поддержку научных проектов в сфере здравоохранения в Петербурге.

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