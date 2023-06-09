Прокатная десятка

8 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых российская драма «Снегирь» и американский триллер «Стоп-слово». Что посмотреть в кино на июньских праздниках — в подборке «Ъ».
Снегирь
- Режиссер: Борис Хлебников
- В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Михаил Кремер
- Жанр: драма / Россия / 116 мин.
- В прокате: с 8 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Восемнадцатилетние салаги Никита и Максим идут стажерами на "Снегирь" — рыболовецкий траулер, на котором крутые мужики тралят рыбу, травят байки, записывают идиотские вирусные видео, пытаются заработать — в общем, бегут от самих себя. Раздолбай Юрец (Тимофей Трибунцев), кок-доходяга в майке с пальмами (Сергей Наседкин), зануда Дед (последняя кинороль Евгения Сытого), боец за все хорошее отец Геннадий (Александр Робак), ушлый капитан (Анатолий Попов) — они команда, они знают, что кому простить, над кем поиздеваться. Законы мужского коллектива ясны, незыблемы, проверены годами…
Инициация двух салаг пойдет вразрез со всеми законами жанра, да и что это, собственно, за жанр?.. История взросления? Безусловно, с одной поправкой: никто тут не повзрослеет, пока жив. Постареет, поглупеет, протрезвеет, научится не брать на себя ответственность, забьет на все, погеройствует, напьется — но не повзрослеет. Фильм-катастрофа? Да, во многих и многих смыслах: катастрофа — то, что происходит с салагами, когда они попадают в мир злых на самих себя взрослых, катастрофа — то, что происходит с траулером, когда идет десятибалльный шторм, катастрофа — то, что происходит после настоящей катастрофы».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Подвиг, который всегда с тобой» и «Ни минуты молчания».
Рождение легенд
- Режиссер: Тимоти Скотт Богарт
- В ролях: Джереми Джордан, Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, Мишель Монахэн
- Жанр: мюзикл, драма, биография, музыка / США / 137 мин.
- Слоган: «Они не просто создавали музыку. Они создавали историю»
- В прокате: с 8 июня
Кинопрокатчик «Ten Letters»: «Что делать, если ты начинающий продюсер, и все, что у тебя есть — большие долги и несколько неизвестных музыкантов? Открыть свой лейбл! Бросить вызов условностям, рискнуть всем и перевернуть мир шоу-бизнеса с ног на голову. История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки».
Стоп-слово
- Режиссер: Закари Уигон
- В ролях: Маргарет Куэлли, Кристофер Эбботт, Данита Бэттл, Рене Кальво
- Жанр: триллер, драма, комедия / США / 96 мин.
- В прокате: с 8 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Перед нами опять пара из богатого мужчины (только здесь он не бизнесмен, а наследник гостиничной империи, однако у него даже еще больше комплексов, выросших из отношений с доминирующим отцом) и секс-работницы, и они проводят в замкнутом пространстве гостиничного номера не 90% экранного времени, а все 96 минут. В какой-то момент доминатрикс Ребекка (Маргарет Куэлли) даже снимает блондинистый парик, открывая буйные каштановые кудри, совсем как героиня Джулии Робертс.
Однако динамика в паре совсем не та, что 30 с лишним лет назад. Ребекка знает цену себе и своим услугам. Она продает не тело, а фантазию, доводя клиентов до экстаза без единого прикосновения и полностью контролируя ситуацию. Для Хала (Кристофер Эббот) их "сессии", ради которых они встречаются уже не первый год,— единственный способ побыть самим собой или той версией себя, в которой ему комфортно, ведь за пределами роскошного номера, похожего на ювелирный футляр, он все время должен играть ту или иную роль: для отца, недавно скончавшегося, для матери, для совета директоров компании, которую он теперь должен возглавить… Постепенно границы между игрой и реальностью стираются…»
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Игры доброй роли» и «Оскорблять и показывать».
Кто пригласил Чарли?
- Режиссер: Ксавьер Манрике
- В ролях: Джордана Брюстер, Рейд Скотт, Адам Палли, Риз Койро, Зоша Рокемор
- Жанр: комедия / США / 101 мин.
- В прокате: с 8 июня
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Успешный бизнесмен Фил Шрайбер, в начале пандемии сбегает со своей женой и сыном в Хэмптонс. И без того напряженную ситуацию усугубляет неожиданное прибытие Чарли — приятеля Фила по учебе в колледже. Чарли всегда готов выпить, покурить, за словом в карман не полезет и… он слишком много знает об отце семейства. Это может оказаться опаснее любого вируса».
Париж, 13-й округ
- Режиссер: Жак Одиар
- В ролях: Люси Чжан, Макита Самба, Ноэми Мерлан, Дженни Бет, Камилль Леон-Фюсьен
- Жанр: драма, мелодрама, комедия / Франция / 105 мин.
- В прокате: с 8 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Уроженка Тайваня Эмили (дебютантка Люси Чжан) имеет на руках диплом политолога. Еще у нее океанской глубины голос — мы не раз услышим, как она поет дома сама для себя. Но его красоту, способную затянуть слушателя в любой самый бездонный омут, Эмили тратит в колл-центре мобильного оператора, втюхивая гражданам ненужные им безлимитные тарифы, на деле вовсе не такие уж безлимитные. Чернокожий Камиль (Макита Самба) преподает литературу в университете, но, устав от того, что "учителям недоплачивают и то и дело затыкают рты", идет работать к приятелю в агентство по торговле недвижимостью, в которой понимает не больше, чем его бенеттоновские студенты в Руссо. 32-летняя Нора (Ноэми Мерлан) вроде бы прислушалась к зову сердца: ушла как раз из торговли недвижимостью, чтобы доучиться на брошенном в юности юрфаке. Но там ее принимают за некую звезду порностримов Эмбер Хёрд, в сеть сливаются соответствующие ролики, и дальнейшее присутствие Норы в аудиториях становится невыносимым. Пути этих троих пересекаются в шахматном порядке, в постель пары отправляются легко, и все идет приятно, пока не раздастся слово "любовь"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Постель, сбивающая с ног».
Переводчик
- Режиссер: Гай Ритчи
- В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Джейсон Вонг, Бобби Шофилд
- Жанр: боевик, триллер, военный / Великобритания, Испания, США / 123 мин.
- В прокате: с 1 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Американская армия находится в Афганистане уже без малого двадцать лет, и за это время десятки тысяч местных жителей стали работать на нее в обмен на обещанные визы и релокацию в США для них и их семей, в основном в качестве переводчиков. Открывающая сцена наглядно показывает, что это за работа: подразделение сержанта Джона Кинли (Джейк Джилленхол) останавливает на дороге грузовик для рутинной проверки, переводчик пытается убедить водителя открыть кузов, тот почему-то упирается, воздух наливается приближением конфликта — и вот гремит самый настоящий, а не метафорический взрыв, переводчик и один из подчиненных Кинли убиты. Горевать некогда: задачей сержанта и его группы является поиск подпольных кустарных фабрик, где талибы изготавливают мины, а для этого ему нужен новый переводчик. Полковник (Джонни Ли Миллер) предлагает кандидатуру Ахмеда (Дар Салим), отличного профессионала, от которого, однако, отказались уже несколько подразделений из-за неуживчивого характера… Еще меньше сержанта радует информация о том, что раньше Ахмед торговал героином, а с американцами согласился сотрудничать только потому, что талибы убили его сына. Тем не менее они вместе отправляются на очередное задание, в результате трагического исхода которого окажутся вдвоем против всего мира».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Афган для двоих» и «Рефлексия белого человека».
До рассвета
- Режиссер: Георгий Даниелянц
- В ролях: Сергей Горобченко, Арсений Попов, Артем Крылов, Ангелина Поплавская, Анастасия Лазо
- Жанр: комедия, драма / Россия / 88 мин.
- Слоган: «Такое только в фильмах с Гослингом бывает!»
- В прокате: с 1 июня
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Новый день — новая жизнь! Герои получают шанс убедиться в достоверности этого утверждения, ведь у каждого из них этой ночью появилась возможность кардинально изменить свою судьбу. И теперь, когда до рассвета осталось всего несколько часов, они должны сделать первый шаг к новой жизни. Но, оказывается, это не так-то просто».
Уикенд с батей
- Режиссер: Лора Террузо
- В ролях: Себастьян Манискалко, Роберт Де Ниро, Лесли Бибб, Андерс Холм, Дэвид Раш, Ким Кэтролл
- Жанр: комедия / США / 89 мин.
- Слоган: «Начистит всем перья»
- В прокате: с 1 июня
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Себастьян планирует провести уикенд со своей очаровательной невестой Элли и ее семьей в их роскошном фамильном поместье, где есть собственное поле для гольфа, шикарная яхта и даже ручной павлин. Отличный план на длинные выходные, но Элли настаивает, чтобы Себастьян также пригласил своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера родом из Италии. Культурный шок ждет всех. Но ведь родственников не выбирают?»
Пациенты
- Режиссер: Мукунда Майкл Дьюил
- В ролях: Эмиль Хирш, Кейт Босворт, Эшли Грин, М. Эммет Уолш, Александра Сгамбати
- Жанр: триллер, драма / США / 92 мин.
- Слоган: «1 комната. 2 человека. 5 миллионов долларов. Если уйдешь — проиграешь»
- В прокате: с 1 июня
Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «Молодая пара, Кейт и Майк, получают уникальный шанс выиграть 5 миллионов долларов. Для этого им надо всего-то лишь провести вместе 50 дней в совершенно белой изолированной комнате с минимальным количеством мебели. Это простое, на первый взгляд, испытание превращается для них в сущий кошмар».
Комната чудес
- Режиссер: Лиза Азуэлос
- В ролях: Александра Лами, Мюриэль Робен, Юго Кестель, Ксавье Лакай
- Жанр: драма / Франция / 94 мин.
- Слоган: «Воплотить мечты, чтобы спасти»
- В прокате: с 1 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Тельма (Александра Лами), мать-одиночка сорока с небольшим лет, живет в пригороде Парижа, работает на складе, откуда отправляются товары по супермаркетам, препирается с начальником… Жизнь ее настолько заполнена решением ежедневных бытовых задач, что при всей безусловной любви к сыну у Тельмы не остается даже времени с ним толком поговорить, узнать о его интересах и мечтах. А его увлечение скейтбордом она считает опасной блажью — футбольные тренировки куда полезнее для здоровья, социализации и школьных успехов. Увы, именно скейтборд становится причиной трагедии: катаясь на нем, Луи попадает под машину, и врачи погружают его в искусственную кому…
Неизвестно, когда мальчик очнется и случится ли это вообще, но и попрощаться и отпустить его тоже еще рано, поэтому скорбь оказывается неконкретной, пропитывающей собой все новое существование Тельмы и все же словно бы не совсем реальной. Именно в таком состоянии, похожем на тягостный липкий кошмар, который даже после пробуждения никак не удается стряхнуть с себя, она находит дневник сына и составленный им список "десяти вещей, которые надо успеть сделать до конца света"… Героиня берется за исполнение всего списка, хотя встречу с когдатошним возлюбленным, которого она даже не поставила в известность о своей беременности, откладывает напоследок».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Материнская расплата».