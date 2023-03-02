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ТАСС: Европейский суд разрешил Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1»

Российский автогонщик Никита Мазепин, включенный в марте в черный список Евросоюза, получил разрешение от Европейского суда на участие в чемпионате мира по автогонкам «Формула-1» и других гоночных сериях, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Никита Мазепин

Никита Мазепин

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Никита Мазепин

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В заявлении Европейского суда говорится, что Никита Мазепин продолжает находиться в списке лиц, на которых распространяются ограничительные меры. При этом он имеет право вести переговоры о своем приеме на работу в качестве профессионального пилота «Формулы-1» или других соревнований по автоспорту, проводимых на территории Евросоюза, а также для участия в этапах Гран-при «Формулы-1», сообщил суд.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за американскую команду Haas. Лучший результат 23-летнего гонщика — 14-е место в Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане. В марте Мазепин попал в черный список ЕС вместе с отцом Дмитрием Мазепиным, владельцем компании «Уралкалий», которая была одним из титульных спонсоров Haas. Позднее в том же месяце Haas расторгла контракт с Никитой Мазепиным и прекратила сотрудничество с «Уралкалием».

Подробнее — в материале «Формульное безобразие».

Эрдни Кагалтынов

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