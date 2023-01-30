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Коммерсантъ FM
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«Глобус Гурмэ» раскрутят на двоих

Совладельцем ритейлера стала ГК «Рота»

У купившего сеть гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ» холдинга «Синдика» сенатора Арсена Канокова появился партнер в этом бизнесе. Совладельцем проекта стала структура созданной депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным ГК «Рота», чьи сельхозпредприятия также могут стать поставщиками сети. Эксперты отмечают, что у «Глобус Гурмэ» в последние годы отсутствовала четкая стратегия развития, что привело к сокращению оборота сети.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ООО «Рота-полка», входящее в основанную депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным ГК «Рота», стало владельцем 45% в головной компании сети «Глобус Гурмэ» ООО «Сколково Парадайз». Изменения в ЕГРЮЛ внесены в конце 2022 года, обнаружил “Ъ”. Остальные 55% принадлежат структуре созданного сенатором Арсеном Каноковым холдинга «Синдика», объявившего о покупке «Глобус Гурмэ» в августе 2022 года. Президент «Синдики» Олег Эскиндаров отметил, что «Рота» — «давний партнер» холдинга, не став раскрывать условия сделки. В «Роте» “Ъ” не ответили.

Сеть гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ» существует с 2005 года. Проект основали бывший в 2006–2011 годах CEO X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), экс-зампред Сбербанка Лев Хасис и владелец ресторанного холдинга Novikov Group Аркадий Новиков. В 2007 году стало известно о продаже доли господина Новикова в «Глобус Гурмэ» структуре Льва Хасиса и Евгения Бернштама. В 2019 году РБК сообщал о выходе из бизнеса Льва Хасиса и передаче его пакета менеджменту. Годом позже «Глобус Гурмэ» перешел под контроль Аркадия Новикова и основателя Pinskiy&Co Антона Пинского, писала газета «Ведомости».

Согласно Infoline, на 2020 год сеть «Глобус Гурмэ» включала десять объектов. Сегодня, по данным компании, у нее два гастронома в торговых центрах «Гименей» и «Времена года» в Москве, супермаркет в Подмосковье на Новой Риге и «Глобус Гурмэ Экспресс» в аэропорту Шереметьево. В 2021 году выручка управляющего сетью ООО СТК снизилась на 16,6% год к году, до 1,65 млрд руб., чистая прибыль была на уровне 23,63 млн руб.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько допускает, что у «Глобус Гурмэ» в последние годы отсутствовала четкая стратегия развития, персонализированные сервисы для высокого чека были недостаточно проработаны, онлайн-сегмент — слабым и оборот бизнеса — сравнительно небольшим, в том числе из-за недостаточного числа точек.

Олег Эскиндаров сообщил, что новая стратегия «Глобус Гурмэ» находится «в процессе разработки». Вице-президент «Синдики» Егор Соломатин в августе говорил Forbes, что сеть планируется расширять не более чем на пять магазинов в год. Для больших гастрономов рассматриваются помещения по 2–3 тыс. кв. м, а для формата экспресс — по 500 кв. м.

«Рота» управляет недвижимостью, гостиничным бизнесом, производством продуктов питания. По собственным данным, «Рота-Агро» выпускает в Подмосковье до 500 кг сыров в сутки и планирует строительство завода суточной мощностью 5 тонн сыров. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что участие «Роты» в «Глобус Гурмэ», вероятно, связано c наличием у группы агробизнеса, который может обеспечить сеть частью ассортимента молочных продуктов и овощей.

«Азбука вкуса» осенью 2022 года отмечала, что на фоне сложностей с отдельными позициями и производителями продолжает делать фокус на свое производство, собственные торговые марки (СТМ) и развивает фермерское направление. Также сеть сообщала о влиянии отъезда части потребителей из РФ и снижения иностранного турпотока. По словам представителя «Азбуки вкуса», по картам лояльности виден постепенный возврат клиентов. Растет спрос на готовую еду, СТМ, товары собственного импорта, а также на доставку — до 12% в общем обороте, говорят в сети.

Как отмечает Марат Ибрагимов, у «Глобус Гурмэ» есть сильный бренд и лояльная база состоятельных клиентов, на базе чего можно продолжить развитие, возможно, с фокусом на премиальную доставку. Марина Малахатько полагает, что «Глобус Гурмэ» стоит сделать ставку на уникальный ассортимент с большей долей продуктов длительного хранения, категорию fresh, а также отказаться от слишком больших помещений.

Анатолий Костырев

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