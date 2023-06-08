Путин поговорил с Сальдо и поручил МЧС оказать помощь пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Они обсудили ситуацию в подконтрольной России части области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Владимир Сальдо во время встречи в апреле 2023 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Владимир Сальдо во время встречи в апреле 2023 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Во время разговора Владимир Сальдо рассказал Владимиру Путину о развитии ситуации в Херсонской области. Господин Путин поручил проанализировать дополнительные потребности региона после разрушения ГЭС и вызванного этим наводнения.

«Путин дал поручение МЧС по оказанию всей необходимой помощи домохозяйствам, пострадавшим от наводнения в полном соответствии с нормами РФ»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Стороны обвиняют в произошедшем друг друга. Глава подконтрольной России Новой Каховки сообщал о пяти погибших и 41 пострадавшем в результате наводнения. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, посетил затопленный Херсон. В Кремле говорили, что Владимир Путин не собирается посещать Херсонскую область.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Олеся Павленко