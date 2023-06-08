Путин пока не собирается посещать затопленную Херсонскую область

У президента России Владимира Путина пока нет планов проведения совещания в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент продолжает работать по региональной проблематике. Вы знаете, что он держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла. Он отрицательно ответил на вопрос, есть ли в планах у главы государства «провести вблизи от зоны бедствия заседание оперативного штаба, самому там побывать».

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Стороны обвиняют в произошедшем друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, посетил затопленный Херсон.

О реакции мирового сообщества на разрушение ГЭС — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».