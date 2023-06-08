Сальдо: семьям погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС выплатят по миллиону рублей

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поручил выплатить компенсации членам семей погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС. Выплата составит 1 млн руб., сообщил господин Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что списки выплат формируются. По его словам, бюджет области предусматривает социальные выплаты размером 10 тыс. руб. в связи с понесенным материальным ущербом. Утратившим имущество первой необходимости будет выплачено 50 тыс. руб. (частичная утрата) и 100 тыс. руб. (полная утрата). Выплата пострадавшим гражданам с учетом степени тяжести составит от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Семьям погибших в результате ЧС будет выплачен 1 млн руб.

Владимир Сальдо также сообщил, что на данный момент количество эвакуированных составляет 4,3 тыс. человек. Из них детей — 171, маломобильных граждан — 42.

Ранее глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пятеро из семи человек, считавшихся без вести пропавшими, погибли, еще 41 пострадал. По его словам, в городе затоплены более 600 жилых домов, две школы, детсад, Корсунский женский монастырь. МЧС сообщило, что уровень воды в Новой Каховке снизился на 1,3 м, эвакуация эвакуация затопленных населенных пунктов продолжается. Общее число затопленных домов в регионе составило 14 тыс. в 15 населенных пунктах, сообщил замглавы МЧС Анатолий Супруновский.

Подробнее о том, как проходит эвакуация в регионе,— в материале «Ъ FM» «Херсонская область продолжает эвакуацию».

Полина Мотызлевская