Херсонская область продолжает эвакуацию

Люди ночуют на крышах домов, запасы еды заканчиваются, а вода продолжает прибывать. Очевидцы из Херсонской области рассказали “Ъ FM” о первых сутках после разрушения Каховской ГЭС. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, в них проживает до 40 тыс. человек, сообщал российский врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, спасатели уже успели вывезти по меньшей мере 4 тыс. местных жителей. Как проходит эвакуация? И что ждет этот район в будущем? Выяснял Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladyslav Musiienko , Reuters Фото: Vladyslav Musiienko , Reuters

30 тыс. куб. м воды в секунду сбрасывается из Каховского водохранилища после разрушения ГЭС, заявили в администрации Новокаховского округа. То есть за минуту водоем теряет больше воды, чем расходуют жители нескольких городов-миллионеров в день. Весь этот объем идет вниз по Днепру, из-за чего скорость течения реки увеличилась в 10 раз, рассказали российские власти Херсонской области. Вода стремительно прибывает в нескольких десятках населенных пунктов.

Самая тяжелая ситуация в городах Алешки и Голая Пристань. Дома здесь оказались затоплены почти по крышу, рассказал “Ъ FM” местный житель Олег:

«Я выехал с пристани в Софийку, это ближе к морю, потому что мой дом затопило, вода стоит выше окон. Через улицу от него уже находится река. Как прошла первая волна, наш район залила вода, сейчас уровень доходит до газовой трубы. Хотел забрать соседа, попытаюсь добраться туда на лодке. Сотрудники МЧС никого не пускают. Мы понимаем, что возвращаться будет уже некуда».

Многие жители покинуть затопленные районы пока не успели. Некоторые и не хотят уезжать. Судя по кадрам из соцсетей, пострадавшие от наводнения вынуждены ночевать в лучшем случае на чердаках, а иногда и на крышах своих домов.

Спасатели начали эвакуировать людей вечером 5 июня. В Херсонскую область приехали отряды МЧС из российских регионов. Им удалось вывезти из зоны бедствия несколько тысяч человек. Часть людей отправилась к родственникам и друзьям в другие районы, часть осталась в пунктах временного размещения.

Параллельно со спасателями работают волонтеры. Они пытаются найти пострадавшим временное жилье, иногда сами приезжают в затопленные населенные пункты на лодках, но плавсредства в дефиците. Однако главная проблема — отсутствие связи с жертвами наводнения — говорит волонтер Екатерина:

«Основная проблема в том, что мы не получаем обратную информацию о спасенных людях. У местных жителей нет воды, еды, садятся мобильные телефоны. Помощи ждут сотни, возможно, тысячи человек. Нам сейчас очень нужны эксперты, которые смогут оценить, когда сойдет вода, потому что мы не понимаем, есть ли там зоны, где будет возможно образование озер».

Дома, которые находятся в таких зонах, окажутся затопленными навсегда. Что будет с жильем после наводнения? И когда можно будет в него вернуться? Это самые частые вопросы, которые задают волонтерам. Перспективы пока неясны. В ООН прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться, а масштабы гуманитарной катастрофы расти, добавляет завлабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов:

«Затопление резкое и катастрофическое. Оно приводит к огромному ущербу, жертвам среди сельскохозяйственных животных, объектов дикой природы. Поскольку там сейчас довольно жарко, то все это будет гнить и разлагаться в зонах затопления. Соответственно, последствия окажутся самыми неблагоприятными. Ухудшится качество воды, грязь из затопленных септиков и свалок начнет выходить наружу. В ближайшее время, конечно, надо ожидать существенного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки внизу».

Власти Херсонской области надеются в ближайшие дни начать обеззараживать воду. Но, как отмечают собеседники “Ъ FM”, весь Днепр очистить не получится, поэтому санитарные условия в зоне бедствия могут еще долго быть непригодными для возвращения жителей.

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