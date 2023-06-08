Бывший завод Toyota в Петербурге передадут концерну «Алмаз-Антей»

Минпромторг РФ разработал проект постановления федерального правительства о продаже 100% доли подведомственного ФГУП НАМИ ООО «Шушары-Авто», которому переданы бывшие активы российской «дочки» японской Toyota. Общественное обсуждение проекта должно завершиться 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото ИТАР-ТАСС Фото: Фото ИТАР-ТАСС

Доля будет продана концерну «Алмаз-Антей», который планирует запустить на площадке петербургского автозавода производство грузовиков и электрокроссовера E-Neva. Как уточняется в пояснительной записке к документу, принятие положений проекта постановления «обеспечит ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей ООО "Шушары-Авто", что, как следствие, обеспечит вклад в достижение целевых показателей Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года».

В мае «Ъ-СПб» писал, что госконцерн «Алмаз-Антей» планирует инвестировать в переоборудование и запуск бывшего завода автоконцерна Toyota в Петербурге 35-37 млрд рублей. К 2024 году на производственной площадке в Шушарах предполагается наладить выпуск грузовиков БАЗ, разработанных в Инжиниринговом центре АО «Обуховский завод». С 2026 года концерн также рассчитывает запустить на бывшем автозаводе Toyota производство электромобиля E-Neva.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Кто не с НАМИ, тот с Обуховским заводом».

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