Кто не с НАМИ, тот с Обуховским заводом

Петербургское АО «Обуховский завод» планирует сменить ФГУП «НАМИ» в качестве собственника бывшего завода Toyota и, помимо грузовиков БАЗ и электрокаров E-Neva, производить там электрические микрокары L-Type. Эксперты отмечают, что даже в текущей ситуации стоимость актива составляет не менее €150 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обуховский завод планирует в 2024 году начать на бывшей промплощадке «Тойота Мотор» выпуск грузового габаритного автомобиля БАЗ-S36A11, разработанного инжиниринговым центром предприятия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Обуховский завод планирует в 2024 году начать на бывшей промплощадке «Тойота Мотор» выпуск грузового габаритного автомобиля БАЗ-S36A11, разработанного инжиниринговым центром предприятия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации «Ъ-СПб», АО «Обуховский завод» (входит в «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"») планирует стать владельцем дочерней компании ФГУП «НАМИ» — московского ООО «Шушары-Авто», которому переданы бывшие активы ООО «Тойота Мотор», включая автомобильный завод в Санкт-Петербурге. «В январе была создана "Шушары-Авто", это дочерняя компания НАМИ. И мы сейчас управляющая компания. Мы планируем выкупить 100%. В ближайший месяц ждем постановления правительства»,— сказал «Ъ-СПб» заместитель генерального директора по гражданской продукции АО «Обуховский завод» Дмитрий Гречухин.

Предполагается, что передача прав произойдет путем выкупа долей в ООО по номинальной стоимости, уточнил он. Однако, как уточнили в пресс-службе АО, это лишь один из вариантов, окончательное решение будет принято на уровне Минпромторга и правительства РФ. Уставный капитал ООО «Шушары-Авто» составляет 10 тыс. рублей.

С передачей прав собственности связана организация финансирования проектов по выпуску автомобилей на бывшей площадке японского автоконцерна. «Должно выйти постановление правительства, и только после этого мы сможем привлекать финансирование»,— сказал «Ъ-СПб» генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников. По его словам, объем затрат на организацию производства оценивается в 35–37 млрд рублей, источник финансирования — банковские кредитные средства. Глава предприятия не назвал банк, который выступит партнером Обуховского завода в этом проекте, но отметил, что предварительная договоренность уже существует. У предприятия уже есть опыт привлечения крупных коммерческих кредитов: на средства, предоставленные банком ВТБ, проводилась модернизация производства завода, объем инвестиций оценивался в 50 млрд рублей.

В данном случае решение действительно принимает правительство Российской Федерации, и с этой точки зрения вопрос оценки номинальной и фактической стоимости — оценка того, по какой стоимости осуществляется сделка, находится в компетенции правительства, отмечает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Сейчас стоимость актива, даже в текущих обстоятельствах, составляет не менее €150 млн, и дальше вопрос только в том, как удастся его использовать и восстановить его работоспособность»,— говорит эксперт.

Обуховский завод планирует в 2024 году начать на бывшей промплощадке «Тойота Мотор» выпуск грузового габаритного автомобиля БАЗ-S36A11, разработанного инжиниринговым центром предприятия. Это автомобиль массой 35,7 тонны и грузоподъемностью 22,1 тонны. Планируемый годовой объем выпуска — 2 тыс. машин, именно во столько оценивают на предприятии емкость рынка после проведенных маркетинговых исследований.

В 2026 году там же планируется организовать серийное производство электромобилей — первоначально кроссоверов (SUV) E-Neva на базе универсальной модульной платформы, а затем легких коммерческих автомобилей (LCV). После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать 55–60 тыс. электрокаров этого модельного ряда.

Накануне господин Подвязников также анонсировал выпуск на заводе в Шушарах компактных электромобилей с проектным названием L-Type. «Мы будем выпускать еще маленькие машинки L-Type. Презентация этой машины будет 25–26 мая уже на бывшем заводе Toyotа»,— сказал глава предприятия. «Мы будем выпускать их 10–14 тыс. До тех пор, пока не раскрутим производство электромобилей»,— уточнил он.

В материалах предприятия сообщается, что L-Type — это компактный городской микрокар с системой быстрой замены батарей, относится к категории L7e и предназначен для поездок на короткие расстояния внутри города. Электрокар позиционируется как b2b-продукт для корпоративных автопарков с частыми перевозками «склад-клиент» — торговых сетей и медучреждений, городских сервисов доставки, каршеринга, ресторанного бизнеса, а также для работы в муниципальных образованиях и почтовой службе. Это двухместный пассажирский электрокар массой до 400 кг без батарей и полной массой 826 кг, он может развивать скорость до 90 км/ч и проезжать на одной зарядке от 183 до 235 км. Длина — 2,49 м, ширина — 1,49 м, высота — 1,509 м, дорожный просвет — 132 мм, полная энергоемкость тяговой батареи — 15,96 кВт•ч. Уровень локализации — 70%: батарея производства ООО «Рэнера» (госкорпорация «Росатом»), двигатель — НТЦ «Приводная техника» или АО «Автотор», кузовные элементы и рама — также российского производства. Импортными будут оптика (Китай или Турция) и климат-система (Индия), подвеска может быть российского или иранского производства, тормозная система российско-китайская. По материалам компании, в 2023 году будут изготовлены прототипы для подтверждения конструкции, а к сентябрю 2024 года — образцы для сертификационных испытаний. До конца следующего года планируется выпустить 2 тыс. серийных машин, в 2025–2028 годах объем выпуска составит 6 тыс. микрокаров ежегодно, в 2029–2032 годах — по 12 тыс. в год. Господин Гречухин был более оптимистичен: по его словам, в следующем году будет выпущено 6 тыс. L-Type, в дальнейшем выпуск составит 12–14 тыс. ежегодно. Он также отметил, что потребность российского рынка в такой технике, по итогам проведенных маркетинговых исследований, составляет 15 тыс. единиц. Целевая стоимость микрокара в 2024 году — 790 тыс. рублей.

По мнению независимого автоэксперта Сергея Бургазлиева, пока проект производства микрокара выглядит как попытка посмотреть, как отреагирует рынок, и вызывает много вопросов. «Исходя из заявленных характеристик он однозначно не пройдет ни фронтальный, ни боковой краш-тесты. Непонятно, как они будут его сертифицировать, как получать номера»,— говорит эксперт, добавляя, что в заявленные объемы производства в следующие год-два он тоже не верит.

Toyota объявила о прекращении выпуска автомобилей на петербургском предприятии в сентябре 2022 года, в марте 2023 года активы ООО «Тойота Мотор» перешли в собственность ООО «Шушары-Авто» (дочерняя компания ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу). В апреле Обуховский завод стал управляющей компанией ООО «Шушары-Авто».

Вячеслав Калашников