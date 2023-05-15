«Алмаз-Антей» перезапустит бывший завод Toyota в Петербурге за 35 млрд рублей

Госконцерн «Алмаз-Антей» планирует инвестировать 35-37 млрд рублей в переоборудование и запуск бывшего завода автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка» со ссылкой на генерального директора Обуховского завода (входит в «Алмаз-Антей») Михаила Подвязникова. Средства планируется привлечь в крупных банках.

По словам господина Подвязникова, на эти средства на предприятии будут созданы линии сборки грузовиков собственной разработки БАЗ и электромобилей «Е-Нева». БАЗы планируется начать выпускать уже в 2024 году, электромобили — в 2027-м. Ожидается, что на полной мощности работы завода годовой объем выпуска БАЗов составит 2 тыс. машин, а «Е-Невы» — до 60 тыс.

После начала специальной военной операции Toyota объявила о выходе с российского рынка и прекращении производства в России. В марте 2022 года завод приостановил работу, а спустя год перешел к НАМИ, подведомственному Минпромторгу. В мае Михаил Подвязников сообщил, что предприятие в дальнейшем будет выпускать свои грузовики и электромобили.

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