«Алмаз-Антей» начнет выпуск грузовиков БАЗ на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» с 2024 года планирует запустить выпуск грузовых автомобилей для гражданских нужд БАЗ-S36A11 на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 3 мая в беседе с ТАСС заявил генеральный директор Обуховского завода (входит в «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников.

Эти машины были разработаны в Инжиниринговом центре АО «Обуховский завод». Выпускать их будут на производственной площадке в Шушарах. С 2026 года концерн также рассчитывает запустить производство электромобиля E-Neva.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская компания по производству автозапчастей открыла завод в Китае.

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