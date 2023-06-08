Депутат Картаполов: необходимости в проведении мобилизации сейчас нет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в проведении новой мобилизации в стране сейчас нет. Он не видит предпосылок для изменения этой ситуации в ближайшем будущем.

«На сегодня никакой необходимости мобилизации в России нет»,— рассказал господин Картаполов в интервью «Соловьев. Live».

По его словам, в настоящее время российские вооруженные силы обладают необходимым числом военнослужащих для выполнения всех поставленных боевых задач в зоне проведения спецоперации на Украине.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября 2022 года. Минобороны заявляло, что в армию были призваны 300 тыс. человек. 31 октября президент Владимир Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. По итогу консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что указа о завершении частичной мобилизации не требуется.

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Александр Кислов