«Случилось почти что чудо»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал российскую гражданку. 7 июня Софью Сапегу освободили из колонии в Гомеле и передали делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. Глава региона заявил, что белорусский лидер внял просьбам родителей девушки и проявил милосердие. Софья Сапега родом из Приморья. Она была осуждена в Белоруссии на шесть лет за антиправительственные действия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в этой истории есть ряд спорных моментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Два года назад, а именно 23 мая 2021 года, в Белоруссии был принудительно посажен гражданский самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Он выполнял рейс Афины—Вильнюс. На борту лайнера находился известный тогда белорусский оппозиционный активист Роман Протасевич и его подруга — гражданка России Софья Сапега. Они были взяты под стражу в минском аэропорту. Это беспрецедентное по своему характеру событие имело большой общественный резонанс по всему миру.

В результате Роман Протасевич раскаялся и избежал серьезных последствий. А вот с Сапегой обошлись достаточно жестко. В итоге ее приговорили к шести годам за разжигание вражды и нарушение правил обращения с личными данными. Наказание она отбывала в гомельской женской колонии. Бывший возлюбленный тоже был осужден, но вскоре помилован. При этом свою подругу он оставил и даже успел жениться — начал новую правильную жизнь, вернулся на путь истинный.

Естественно, все это время многие неравнодушные журналисты, общественники обращались в МИД и другие уполномоченные органы Российской Федерации и вопрошали: мол, наша гражданка, может быть, похлопотать как-то, вызволить ее как-нибудь? Ведь она хрупкая девушка, а не страшный государственный преступник. Власти обещали, заверяли, но вопрос тем не менее не решался. Александр Лукашенко пускался в длительные рассуждения, но в результате в помиловании отказывал. И так могло показаться, что надеждам на более-менее благополучный исход этого дела не суждено сбыться.

Иной злопыхатель скажет: ну что, Софья Андреевна, видно, не до вас нынче вашей родине, много у нее других дел. Но вот случилось почти что чудо: Александр Лукашенко вдруг неожиданно помиловал осужденную и передал ее — внимание — высокой делегации Приморского края во главе аж с самим губернатором Олегом Кожемяко.

Те для этого специально прибыли в республику, естественно, с телекамерами. Освобожденная, но все-таки немного сдержанная Сапега произносит слова благодарности как Александру Григорьевичу, так и Олегу Николаевичу. А тот ее по-отечески напутствует — впереди целая жизнь, мать, отец, родственники. Да, к этому можно добавить, что и не следует никакой политикой заниматься.

Почему Приморский край? Она там родилась, там ее корни. Между тем нужно напомнить, что в сентябре в Приморье губернаторские выборы. Наверное, эти два события никак не связаны. Однако опять найдутся злые языки, которые их все-таки свяжут — неспроста, мол, такая забота. И сидеть бы ей дальше, если бы не оказия. Но вот теперь она, возможно, поможет Кожемяко успешно переизбраться. Эффектный ход.

Цинично все это звучит, но ничего не поделаешь. В целом остаются вопросы. Как же остальные профильные органы Российской Федерации, что должны помогать попавшим в беду соотечественникам? Да к тому же представитель оппозиции — оппонент нашего союзника. Странно как-то все это выглядит. Впрочем, мы очень рады за Софью Сапегу. Это очень хорошо, что она на свободе, пусть даже и выглядит все это не совсем так, как хотелось бы.

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