Чем известен Роман Протасевич

22 мая 2023 года стало известно о помиловании белорусского политического активиста, бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого ранее приговорили к восьми годам лишения свободы. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

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Фото: Stringer/File Photo, Reuters Роман Протасевич

Фото: Stringer/File Photo, Reuters

Протасевич Роман Дмитриевич родился 5 мая 1995 года в Минске в семье бывшего подполковника запаса Дмитрия Протасевича (был лишен воинского звания указом Александра Лукашенко в 2021 году). После окончания школы поступил на факультет журналистики Белорусского государственного университета, но вскоре был отчислен.

Участвовал в оппозиционных акциях протеста с начала 2010-х годов. Работал журналистом в нескольких белорусских СМИ — tut.by, onliner.by, «Еврорадио», местной редакции «Комсомольской правды» и в других изданиях.

Специализировался на фотожурналистике. Будучи аккредитованным фотографом, Роман Протасевич сделал по меньшей мере одну фотографию президента Белоруссии Александра Лукашенко (на Европейских играх 2019 года в Минске). Часто снимал репортажи с протестных акций в разных городах. Помимо фоторепортажей занимался видеожурналистикой.

В конце 2019 года выехал в Польшу, 22 января 2020 года подал заявление на предоставление убежища в Польше, ссылаясь на преследование белорусскими властями.

По состоянию на 2020 год господин Протасевич руководил оппозиционным Telegram-каналом Nexta вместе с его создателем Степаном Путило.

5 ноября 2020 года Протасевичу и Путило заочно предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: организация массовых беспорядков (ст. 293), организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и разжигание социальной вражды по профессиональному принципу (ч. 3 ст. 130). 19 ноября 2020 года КГБ РБ внес Протасевича и Путило в список террористов. В конце 2020 года Протасевич переехал в Вильнюс.

23 мая 2021 года Роман Протасевич был задержан в Минске вместе с россиянкой Софьей Сапегой после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Им были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, в том числе об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной вражды. Позже Протасевич и Сапега были переведены под домашний арест.

Сообщалось, что после задержания он начал активно сотрудничать со следствием и властями страны, в отличие от своей подруги россиянки Софьи Сапеги, чье прошение о помиловании власти отклонили.

3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путем.