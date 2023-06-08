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Коммерсантъ FM
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Захарова словами «чупакабра недовольна» ответила на претензии Зеленского к ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского чупакаброй. Так она отреагировала на его критику в сторону ООН и Красного Креста на запросы о помощи после разрушения Каховской ГЭС.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Чупакабра недовольна»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

Чупакабра — существо из легенд, которое убивает животных. Информация о нем распространялась с XX века в Латинской Америке и на юге США.

Владимир Зеленский накануне, 7 июня, заявил, что его шокировала реакция ООН и Красного Креста на запросы о помощи после информации о разрушении плотины Каховской ГЭС. По его словам, международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо ответили вежливым отказом. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на критику организации.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Стороны обвиняют в произошедшем друг друга. Многие эксперты предполагают, что плотина могла рухнуть из-за ранее полученных повреждений.

О реакции мирового сообщества — в материале «Дамба о двух концах».

Последствия прорыва Каховской ГЭС

Последствия прорыва Каховской ГЭС

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