ООН не стал комментировать критику Зеленского из-за реакции на разрушение Каховской ГЭС

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на критику организации со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Ранее господин Зеленский заявил, что его шокировала реакция ООН и Красного Креста на запросы о помощи после информации о разрушении плотины Каховской ГЭС. По его словам, международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо ответили вежливым отказом.

«Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего (прошел 7 июня.— “Ъ”) брифинга»,— ответил господин Дюжаррик на просьбу ТАСС прокомментировать слова президента Украины.

Как передает агентство, на брифинге 7 июня представитель генсека ООН сообщил, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) посетили Херсон, чтобы оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС. Он добавил, что ООН продолжают усилия для попадания на подконтрольные РФ территории.

Господин Зеленский раскритиковал реакцию ООН и Красного Креста в интервью Bild. В беседе с изданием он также обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС.

Плотина Каховской ГЭС частично обрушилась рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища начала затапливать населенные пункты: почти полностью были затоплены города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. На затопленных территориях проживало около 40 тыс. человек.

Министерство аграрной политики Украины сообщило, что в украинских частях Херсонской и Запорожской областей в результате разрушения плотины без воды остались 94% и 74% оросительных систем. Вчера Владимир Зеленский предупредил о «больших проблемах» с питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины.

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Эрдни Кагалтынов