Уровень воды в Новой Каховке снизился на 1,2 метра

В Новой Каховке продолжает снижаться уровень воды после затопления при разрушении Каховской ГЭС. Он снизился примерно на 1,2 м, сообщил мэр города Владимир Леонтьев. МЧС РФ за сутки эвакуировало больше 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий Херсонской области.

«Вода продолжает уходить. Не так быстро, как хотелось бы. Однако уже 1,2 метра, может быть больше, вода точно ушла. И вода потихоньку уходит, прогнозируем, что этот процесс пойдет быстрее»,— сказал господин Леонтьев. Его комментарий опубликован в Telegram-канале Новокаховского городского округа.

Глава города не уточнил, до какого показателя снизился уровень воды в городе. На момент разрушения ГЭС 6 июня вода поднималась на 12 м.

В Новой Каховке продолжается эвакуация с подтопленных территорий. Увеличится число сил МЧС, волонтеров и других структур, привлеченных к работе, а также количество плавсредств.

Администрация опубликовала фотографии ранее затопленного центра города. Сейчас там нет воды.

МЧС опубликовало кадры затопленных территорий. Спасатели на ближайшие сутки спланировали работу аэромобильной группировки главного управления МЧС по Республике Крым в составе 45 человек и 18 единиц техники. Кроме того, к месту направлена аэромобильная группировка южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ в составе 50 человек и 18 единиц техники.

Власти Новокаховского городского округа оказали гуманитарную помощь более чем 400 жителям за последние сутки и 1,7 тыс. человек с начала июня. Доставка предназначена для лежачих больных, маломобильных, инвалидов первой и второй групп.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Стороны обвиняют в произошедшем друг друга. Многие эксперты предполагают, что плотина могла рухнуть из-за ранее полученных повреждений. В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации.

О реакции мирового сообщества — в материале «Дамба о двух концах».

Леонид Уварчев