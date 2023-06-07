Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский сообщил об отказах ООН и Красного Креста на запросы о помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его шокировала реакция ООН и Красного Креста на запросы о помощи после информации о разрушении плотины Каховской ГЭС. По его словам, международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо ответили вежливым отказом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы не получили ответа. Я в шоке. А если и была реакция, то она была очень дипломатичной»,— заявил Владимир Зеленский в интервью Bild. В разрушении ГЭС Владимир Зеленский обвинил Россию. «Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион. Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий»,— считает он.

«То, что сейчас происходит,— это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа»,— отметил президент Украины. «Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников»,— сказал господин Зеленский.

Говорить о последствиях разрушения Каховской ГЭС для контрнаступления Владимир Зеленский отказался. «Это не помогает нам в контрнаступлении и не облегчает его. Трудно сказать, какое влияние это окажет. Я не могу вдаваться в подробности нашего контрнаступления»,— добавил он.

Плотина Каховской ГЭС частично обрушилась рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища начала затапливать населенные пункты: почти полностью были затоплены города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. На затопленных территориях проживало около 40 тыс. человек.

Что такое Каховская ГЭС

Читать далее

Министерство аграрной политики Украины сообщило, что в украинских частях Херсонской и Запорожской областей в результате разрушения плотины без воды остались 94% и 74% оросительных систем. Вчера Владимир Зеленский предупредил о «больших проблемах» с питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины.

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...