Зеленский сообщил об отказах ООН и Красного Креста на запросы о помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его шокировала реакция ООН и Красного Креста на запросы о помощи после информации о разрушении плотины Каховской ГЭС. По его словам, международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо ответили вежливым отказом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы не получили ответа. Я в шоке. А если и была реакция, то она была очень дипломатичной»,— заявил Владимир Зеленский в интервью Bild. В разрушении ГЭС Владимир Зеленский обвинил Россию. «Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион. Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий»,— считает он.

«То, что сейчас происходит,— это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа»,— отметил президент Украины. «Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников»,— сказал господин Зеленский.

Говорить о последствиях разрушения Каховской ГЭС для контрнаступления Владимир Зеленский отказался. «Это не помогает нам в контрнаступлении и не облегчает его. Трудно сказать, какое влияние это окажет. Я не могу вдаваться в подробности нашего контрнаступления»,— добавил он.

Плотина Каховской ГЭС частично обрушилась рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища начала затапливать населенные пункты: почти полностью были затоплены города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. На затопленных территориях проживало около 40 тыс. человек.

Министерство аграрной политики Украины сообщило, что в украинских частях Херсонской и Запорожской областей в результате разрушения плотины без воды остались 94% и 74% оросительных систем. Вчера Владимир Зеленский предупредил о «больших проблемах» с питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины.

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Анастасия Ларина