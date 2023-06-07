Лионель Месси объявил о переходе в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что перейдет в американский клуб «Интер Майами». 3 июня он сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters Лионель Месси

Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters

«Я принял решение, что поеду в Майами. Я еще не закрыл все на сто процентов. Мне не хватает некоторых вещей, но мы решили продолжить путь»,— сказал Месси в интервью испанской газете Mundo Deportivo.

В начале июня Лионель Месси сообщил, что после окончания сезона уйдет из парижского ПСЖ, за который играл два сезона. СМИ писали, что он может уйти в саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль». Сообщалось, что он также может присоединиться к американскому «Интер Майами» или испанской «Барселоне», где он ранее уже играл.

За два сезона в ПСЖ Лионель Месси стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. За это время он провел в чемпионате Франции по футболу 57 матчей, забив 22 гола и отдав 30 результативных передач.

Подробнее — в материале «Ъ» «Париж не стоит Месси».

Олеся Павленко