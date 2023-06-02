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Коммерсантъ FM
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Diario Sport: «Интер Майами» предложил Месси контракт на $200 млн

Американский футбольный клуб «Интер Майами» официально предложил долгосрочный контракт игроку французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, сообщает портал Diario Sport. По его данным, сумма контракта составит $200 млн.

Как утверждает источник портала, Месси предложили контракт на четыре сезона. В рамках него он будет получать $50 млн в год. Футболист также сможет принять участие в рекламной кампании чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из «Барселоны». Контракт 35-летнего аргентинца истекает в конце сезона. Им заинтересовался «Аль-Хиляль», предложив Месси контракт на €1,2 млрд. В случае его подписания он станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. ПСЖ пока отрицает, что Месси покинет клуб в июне.

Подробности — в материале «Ъ» «Париж не стоит Месси».

Лаура Кеффер

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