ПСЖ объявил об уходе Месси из клуба

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) официально сообщил об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси по окончании нынешнего сезона. Где Месси продолжит свою карьеру, пока неизвестно.

«После двух сезонов во французской столице приключение Лионеля Месси в ПСЖ подойдёт к концу. Клуб желает Лео еще больших успехов в его дальнейшей карьере. Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность семикратному обладателю "Золотого мяча", который также выиграл два чемпионских титула с ПСЖ»,— говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте французского клуба.

Аргентинец за два сезона, проведенных в составе ПСЖ, провел в чемпионате Франции по футболу 57 матчей, забив 22 гола и отдав 30 результативных передач.

Сообщения о возможном уходе Месси из ПСЖ активно появлялись в прессе и соцсетях на протяжении последнего месяца. Более того, 1 июня главный тренер Кристоф Галтье рассказал, что матч с «Клермоном» 3 июня станет последним для Месси в составе французского клуба. ПСЖ тогда опроверг информацию о скором уходе футболиста и заявил, что имелась в виду последняя игра в текущем сезоне.

Ранее испанская газета Sport со ссылкой на неназванные источники сообщила о том, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» ведет переговоры с аргентинским форвардом и якобы даже собирается объявить о переходе аргентинского форварда 6 июня. Также у аргентинца есть предложение из американского клуба «Интер Майами». Кроме того, существует вариант с возвращением Месси в испанскую «Барселону».

Александр Кислов