Бизнес оседает в парках

В условиях трансформации экономики с акцентом на технологический суверенитет на первый план выходят инвестиционные площадки с преференциальными режимами. Они позволяют в кратчайшие сроки разместить предприятия, призванные заменить ушедшие с российского рынка компании. По мнению экспертов, в ближайшее десятилетие технопарки станут основой промышленности нового поколения и одним из ключевых звеньев системы импортозамещения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Площадки показали устойчивость

По данным Минпромторга РФ, по итогам 2021 года число индустриальных парков и промышленных технопарков в стране достигло 396 объектов. На них работает более 350 тыс. человек, а еще десять лет назад эта цифра составляла около 142 тыс. человек, отметил директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра. «Только число индустриальных парков ежегодно увеличивается в среднем на 20%, а объемы инвестиций в их создание превышают 1,6 трлн руб. Минпромторг РФ тоже способствует созданию инвестплощадок. Так, в 2023–2025 годах он планирует направить 47,5 млрд руб. на поддержку создания индустриальных парков и технопарков»,— отметил господин Мисюра. Темпы роста числа действующих и создаваемых парков в стране в 2022 году замедлились. «Сложившиеся обстоятельства внесли некоторую неопределенность для инвесторов. Это привело к тому, что они стали откладывать наиболее крупные проекты. Немаловажными стали и трудности с закупкой необходимого оборудования»,— пояснил ведущий аналитик группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Владислав Бухарский. Впрочем, интерес к площадкам сохраняется и поддерживается как за счет более компактных проектов, так и за счет проектов, направленных на импортозамещение. Не последнюю роль здесь сыграл приток бизнеса из дружественных стран, в частности, Китая, Турции, ОАЭ и других. Сейчас доля иностранных компаний-резидентов по разным оценкам составляет от 10% до 20%.

Промышленность сегодня — одна из ключевых сфер, которая призвана обеспечить структурную перестройку национальной экономики. Инвестплощадки лучше всего подходят для решения новых задач, реализации новых проектов и расширения существующих производств. «Преимущество технопарков и индустриальных парков в том, что это территории с готовой инженерной инфраструктурой и управляющей компанией, которая сопровождает резидентов по всем вопросам, позволяя предприятиям сократить время и финансовую нагрузку на старте входа в проект, снизить риски при капитальных вложениях,— пояснила аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.— Предприниматели могут гораздо быстрее занимать освободившиеся ниши после ухода зарубежных компаний, а компактное размещение на площадке позволяет сокращать издержки, находить производственных и технологических партнеров».

Помимо этого инвесторы обращают внимание на льготы и преференции, а также на наличие рынка сбыта, кадрового потенциала и доступного сырья. «Именно поэтому промышленные площадки в пределах Екатеринбурга более востребованы, чем в отдаленных территориях Свердловской области. Екатеринбург является крупнейшим рынком сбыта в регионе с самым высоким качеством жизни, а также высоким кадровым потенциалом, поэтому инвесторы стремятся реализовать свой проект именно в Екатеринбурге»,— отметили в КРСУ.

Места для промышленных инициатив

По данным Минпромторга РФ, Свердловская область занимает 8-е место по количеству индустриальных парков в стране. В настоящее время в регионе действуют 10 таких парков, в которых работают более 130 резидентов, основные из которых субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). «За последний год ухудшения показателей деятельности индустриальных парков не наблюдается. Объем инвестиций резидентов вырос на 35%, число создаваемых рабочих мест — на 8%. Прирост резидентов составил порядка 30 компаний»,— сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Отраслевая специфика индустриальных парков сохраняет традиционную структуру производств Свердловской области. Лидирующими отраслями являются металлургия, машиностроение, деревообрабатывающая и легкая промышленность. Резиденты производят кабельно-проводниковую продукцию, газотурбинные двигатели, колесную продукцию, медицинские изделия, режущие инструменты, штамповки из титановых сплавов, малую авиатехнику, палочки для мороженого и другое.

Так, в химическом парке «Тагил» размещено производство синтетических смол и пластмасс, адгезионных добавок, эмульгаторов, латексов, металлоконструкций и бурового оборудования, производство калиевого и натриевого жидкого стекла, кремнезоля и силикат-глыбы. В индустриальном парке «Про-Бизнес-Парк» находятся логистические объекты, производства мебельной фурнитуры, мебельных фасадов и дверей, ванн и душевых, а также косметики. А в «ЕКАД-Южный» базируется Уральский битумный терминал, который производит модифицированные битумы и битумные эмульсии.

«Из-за геополитической ситуации резиденты парков столкнулись с необходимостью замены импортных комплектующих. В результате перехода на аналоги внутренний спрос на продукцию вырос, и компании нарастили объемы производств. Такой тренд будет способствовать реинвестированию прибыли, которую частично будут вкладывать в расширение производства»,— считает Андрей Мисюра. Резидент индустриального парка «Богословский» (Краснотурьинск) Богословский кабельный завод уже анонсировал модернизацию дополнительного цеха и закупку оборудования для новой производственной линии. Другой резидент парка, компания «Лескомразвитие» (структурное подразделение китайской компании Kingsun Development Co), увеличил производство продукции вдвое. Предприятие также планирует построить цех площадью 10 тыс. кв. м.

Технологичные решения

В отличие от индустриальных парков, которые предназначены для размещения массовых производств и, как правило, развивают инженерную и энергетическую инфраструктуру, а также предоставляют готовые производственные помещения в аренду, резидентам технопарков чаще всего доступны офисно-лабораторные площади для проведения исследований, разработки новых продуктов и организации их тестового и мелкосерийного производства.

В Екатеринбурге действует технопарк «Университетский», который в прошлом году занял третье место из 40 площадок, входящих в Национальный рейтинг технопарков России. Он является ключевой площадкой региона для организации мероприятий по развитию технологического предпринимательства в Свердловской области.

Выручка управляющей компании технопарка «Университетский» за 2022 год превысила 73 млн руб. Количество созданных рабочих мест составило более 1,2 тыс. Загрузка площадки достигает 100% — на конец прошлого года здесь было размещено 103 компании-резидента с общим объемом выпускаемой продукции свыше 5,2 млрд руб. Доля экспорта продукции резидентов в общей выручке составляет не менее 6%.

В последние годы потенциальных инвесторов, в том числе МСП, интересует развитие высокотехнологичного бизнеса и его кадровое насыщение. На фоне этого свердловские власти решили создать технопарк в сфере электронной промышленности.

«Мы планируем сформировать промышленную площадку по принципу локального наукограда — научно-производственной экосистемы, объединяющей цикл разработок, опытного и серийного производства, подготовку инженеров, которые будут проводить НИОКР, производственные и офисные помещения. Ключевым станет сотрудничество с Уральским федеральным университетом (УрФУ) в части подготовки кадров»,— рассказал Андрей Мисюра. На площадке технопарка, который будет располагаться в непосредственной близости к кампусу УрФУ в микрорайоне Новокольцовский, разместят испытательный центр, испытательный полигон, центр коллективного пользования современными CAD-CAM-CAE системами, центр метрологии и сертификации, а также контрактное производство. Запуск проекта запланирован на 2025 год.

«Многие регионы, в том числе Свердловская область, уже имеют пул инфраструктурных объектов для развития производств в виде технопарков и индустриальных парков. Но сейчас перед нами стоит более масштабная задача — создать целостную экосистему, которая не только замкнет в одном месте цикл разработок, опытного и серийного производства, но и обеспечит подготовку инженеров с теми знаниями и навыками, которые нужны работодателю»,— добавил господин Мисюра.

Площадки расширяют специализацию

Эксперты утверждают, что в краткосрочном периоде индустриальные парки и технопарки станут одними из ключевых звеньев системы импортозамещения, а в среднесрочной перспективе сформируют основу для промышленности нового поколения. Ее будут характеризовать цифровое производство, использование цифровых двойников и предикативная аналитика.

По словам Андрея Мисюры, федеральные тренды задают новые направления технологического развития. В частности, восстановление критических сегментов промышленности и инфраструктуры, создание новых звеньев индустриальной системы и переход от политики импортозамещения к технологическому суверенитету. Востребованными отраслями становятся микроэлектроника, станкостроение, производство беспилотных летательных аппаратов, автомобилестроение, авиационная промышленность.

Уже сейчас можно наблюдать расширение специализации инвестплощадок. Помимо стандартных индустриальных парков и технопарков, развиваются технопарки в сфере высоких технологий (объединяют инновационные предприятия и научные организации, финансовые институты), промышленные технопарки (акцент сделан на освоении и расширении производства обрабатывающей продукции), агропромышленные парки и экотехнопарки.

Анастасия Реутова