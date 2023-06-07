Мнение аналитика

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый проректор УрФУ Сергей Кортов

Фото: Пресс-служба УрФУ Первый проректор УрФУ Сергей Кортов

Фото: Пресс-служба УрФУ

В России было всего три инициативных периода, когда создавались площадки для стартап-компаний. Первый пришелся на 1992–1998 годы — тогда технопарки высоких технологий формировались на базе университетов. Всего было создано 50 площадок. В УПИ тоже был свой технопарк, сейчас здесь располагается инновационная инфраструктура УрФУ. Процесс завершился в 2003 году запретом предоставлять коммерческим организациям университетскую инфраструктуру в аренду.

Следующий приступ технопарковского движения был в 2010 году. Тогда стартовала госпрограмма по созданию технопарков высоких технологий, но фокус сместился с активности университетов в регионы. Технопарк «Университетский» был создан как раз в рамках этой программы. Она закончилась в 2015 году. К этому времени какое-то количество технопарков было создано, но в отчете Счетной палаты РФ красной нитью шла мысль о том, что все это неэффективная трата бюджетных средств.

Новый виток интереса произошел в 2021–2022 годах с запуском федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», в рамках которого стартап-студии университетов должны ежегодно запускать по 20 стартап-проектов. Возник логичный вопрос: где их размещать? Университеты по-прежнему не могут предоставлять свои площади, а технопарк «Университетский» заполнен на 100%.

Нехватка площадок для стартапов — общероссийская проблема. Есть надежда, что новый этап активности государства в этой сфере будет более эффективным и осознанным, чем предыдущие два. Ведь спрос на технопарки и индустриальные парки будет расти с учетом увеличения спроса на отечественные высокотехнологичные продукты.

Помимо нехватки площадок развитие технологичного предпринимательства тормозит законодательство, которое не соответствует требованиям и задачам текущего момента. Так, нормативной базой предусмотрена только одна модель университетского стартапа — когда в уставной капитал вносится объект интеллектуальной собственности. Однако время и статистика показали нежизнеспособность этой модели в рыночной экономике.

Еще одно ограничение — уменьшение доли зарубежных средств в венчурных фондах. Доступны государственные инвестиции, но для бизнеса это рискованные деньги, так как в случае провала проекта участников и партнеров могут наказать, несмотря на объективные причины неудачи. Пока законы не будут минимизировать эти риски, массово никто не захочет идти в эту сферу. Конечно, есть вариант работы с корпорациями и крупными предприятиями, но для этого они должны создать собственные фонды по работе со стартапами, в том числе с университетскими.

В области технологического предпринимательства, по международной статистике, успеха добиваются не более 25% стартапов при условии мер поддержки (без нее — 5%). Рекордсмен по эффективности в мире — инновационный кластер на базе Левенского католического университета в Бельгии — показывает 40%.