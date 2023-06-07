«Системный подход на пути к технологическому суверенитету»

Интервью

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Корпорация развития Среднего Урала создает в Екатеринбурге технопарк в сфере электронной промышленности. Это будет второй технопарк в регионе. Какова цель проекта?

— В первую очередь проект направлен на создание новых и поддержку развивающихся предприятий в сфере электронной промышленности. Впрочем, резидентами могут стать любые высокотехнологичные предприятия в таких сферах, как машиностроение, робототехника, беспилотные технологии. Главное условие — соответствие деятельности резидента федеральным трендам развития, то есть разработка и выпуск продукции в соответствии с отраслевыми планами импортозамещения или с перечнем критических комплектующих изделий.

Учитывая дефицит производственных площадей в Екатеринбурге, спрос на землю под строительство производств в технопарке будет колоссальным. Наша задача — сделать так, чтобы на участках размещались не склады, а реальные предприятия, создать для бизнеса возможности для развития. Поэтому резидентами также будут считаться компании, которые взаимодействуют и создают ценность для участников проекта или заказывают у них продукцию.

— Чем новый технопарк будет отличаться от аналогичных инфраструктурных объектов?

— Стоит отметить, что технопарки в принципе ориентированы на поддержку субъектов МСП. Это готовая инфраструктура, которая помогает компаниям организовать деятельность в более короткие сроки по сравнению со строительством собственных объектов.

Однако мы не просто создаем инфраструктуру, строим здания, оснащаем их оборудованием и сдаем в аренду. Мы создаем экосистему «Космос» — место, где компетенции одного участника востребованы другими и позволяют запускать коллаборации. Ядром научно-производственной экосистемы выступят инфраструктурные объекты — технопарк и индустриальный парк — и управляющая компания как интегратор и оператор всей деятельности. Ключевыми участниками, производителями и одновременно потребителями услуг экосистемы станут малые и средние компании и разработчики, обладающие различными компетенциями.

По каждому направлению будут привлечены технологические лидеры, обладающие необходимыми компетенциями и способные оказывать консультационную поддержку. В экосистеме будут дополнительно установлены линии современного оборудования, которые закроют большую часть производственного цикла электронной аппаратуры. Резиденты смогут воспользоваться ими вместо того, чтобы заказывать работы «на стороне». Планируется создать подразделение НИОКР для оказания услуг по разработке или доработке конструкторской документации. Кроме того, экосистема будет предоставлять услуги по привлечению мер поддержки, обучению специалистов, внедрению технологий бережливого производства и другие.

Новая площадка станет центром притяжения не только конечных производителей, но комплектаторов и исполнителей, которые будут находиться в едином информационном поле и смогут кооперироваться для создания новых продуктов. В результате крупный бизнес сможет найти у резидентов продукцию, которая поможет в импортозамещении, или заказать НИОКР для совершенствования используемых комплектующих и элементов. Резиденты, в свою очередь, получат возможность прямого контакта с большими предприятиями. Выгода же самого технопарка — ускоренное развитие резидентов, а это поддержка экономики региона: рост налоговых отчислений, рабочих мест, уровня зарплаты.

— Как в технопарке будет выстроена работа в части проведения НИОКР?

— Многие промышленники не имеют своих научных компетенций, но понимают, что совершенствование продукции или создание нового продукта принесет им прибыль, позволит выйти на высокорентабельные рынки.

Помимо проведения НИОКР, неотъемлемым элементом развития производств является подготовка кадров. Поэтому в качестве резидентов в экосистему войдут ведущие уральские вузы, ссузы и школы. Они могут стать партнерами как при проведении НИОКР, так и в подготовке специалистов под запросы резидентов. В частности, рядом с новым технопарком в микрорайоне Новокольцовский появится новый кампус УрФУ. Это позволит готовить кадры по индивидуальным образовательным программам, организовывать практики на производствах компаний-резидентов. Таким образом, в одном месте будут сконцентрированы трудовые ресурсы, научные компетенции и место их приложения. Мы увидим системный подход на пути к технологическому суверенитету.

Беседовала Анастасия Реутова