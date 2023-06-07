«Инвесторы стали избирательнее при выборе мест локализации производств»

Интервью

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин

Фото: Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин

Фото: Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России

— Несмотря на прошлогодние события, темпы создания и заполнения индустриальных парков и технопарков в России не снизились. Что помогло сохранить положительную динамику?

— Действительно, показатели заполняемости за год выросли на 4% — с 62% в 2021 году до 66% в 2022 году. Динамика создания и заполнения индустриальных парков и технопарков после изменения геополитической и экономической ситуации не снизилась благодаря использованию механизма стимулирования развития подобных площадок со стороны правительства РФ.

Например, в 2022 году был создан механизм поддержки технопарков, направленный на сокращение издержек при реализации инвестпроектов в сфере электронной промышленности. Согласно ему, из федерального бюджета предоставляется до 900 млн руб. на создание, реконструкцию и модернизацию объектов промышленной и технологической инфраструктуры. В прошлом году отбор прошли пять вновь созданных промышленных технопарков из пяти субъектов.

Еще один немаловажный факт — после ухода иностранных компаний отечественные предприятия получили возможность реализовать себя в инвестпроектах по импортозамещению иностранной продукции, что и позволило сохранить тенденцию роста показателей заполняемости объектов промышленной инфраструктуры в 2022 году.

— На первый взгляд, все индустриальные парки и промышленные технопарки выглядят одинаково. Какие конкурентные преимущества они предлагают?

— Индустриальные парки и технопарки отличаются между собой услугами, предлагаемыми управляющей компанией. Так, на территории индустриальных парков для резидентов предлагаются в аренду земельные участки, производственные и складские помещения, а также специализированные бухгалтерское и юридическое сопровождение.

В технопарках перечень услуг намного шире: базовые, специализированные и технологические. Отличие технопарка от индустриального парка заключается именно в наличии технологической инфраструктуры общего пользования для освоения производства промышленной продукции. То есть резиденты технопарков могут арендовать оборудование общего пользования или же, например, получить услугу по проведению испытаний продукции.

Также одним из основных отличий технопарка от индустриального парка является возможность размещения в помещениях с готовой инфраструктурой, что позволяет снизить издержки при реализации инвестпроекта на 30%. В то время как в индустриальных парках чаще всего предлагаются только земельные участки с подведенными коммуникациями, где резиденту нужно будет построить здания и помещения для реализации проекта.

Однако потенциальные инвесторы все равно чаще выбирают площадки технопарков, чем индустриальных парков, так как большая часть инфраструктуры для реализации проектов уже создана и не потребует затрат на подведение и подключение к коммуникациям, транспортную инфраструктуру.

— Какой период окупаемости у технопарков и индустриальных парков?

— В среднем период окупаемости технопарков составляет более 10 лет, в то время как у индустриальных парков от 6 до 8 лет. Это связано с тем, что в индустриальном парке объем вложений на старте площадки меньше, так как не нужно вкладываться в оборудование для резидентов.

Статистики по доле технопарков, которые уже окупились, к сожалению, нет, так как многие площадки пока молодые и еще развиваются. Если говорить про окупаемость индустриальных парков, то тут можно оперировать информацией только по тем объектам, которые уже воспользовались мерами господдержки. Число таких площадок, достигших самоокупаемости, превышает 40% от общего числа.

Беседовала Анастасия Реутова