Демонстрации c улиц уходят в парламент

Во вторник во Франции прошел 14-й день протестов против пенсионной реформы, принятой еще в середине апреля. Профсоюзы упорно продолжают свою борьбу с законом, а завтра в Национальной ассамблее должны рассмотреть антизакон, предложенный независимой парламентской группой LIOT. И те и другие машут кулаками после драки в надежде на будущее, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французский жандарм на фоне горящего трейлера

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Французский жандарм на фоне горящего трейлера

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

В 14-й раз демонстрации профсоюзов, направленные против пенсионной реформы, прошли во вторник, 6 июня, на улицах французских городов. Участников было 900 тыс., по оценкам самих демонстрантов, или 281 тыс., по данным МВД,— куда меньше, чем рекордные 1,28 млн, которые насчитала полиция 7 марта.

«Мы отыграли этот матч,— пожимает плечами генсек профсоюза CFDT Лоран Берже.— В таком виде это уже не стоит повторять».

Усталость заметна. Демонстрации сопровождались забастовками, но также без особого размаха. Парижские аэропорты сообщили о задержке и отмене нескольких внутренних рейсов, на железных дорогах каждые девять из десяти поездов все равно остались в расписании. Не состоялись лекции и занятия во многих школах и университетах, но это озаботило только преподавателей, учеников и их родителей. В Париже демонстранты прошли по левому берегу Сены от эспланады Инвалидов до площади Италии с привычным шумом и локальными драками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигура Эмманюэля Макрона на грузовике

Фото: Sarah Meyssonnier/File Photo, Reuters Фигура Эмманюэля Макрона на грузовике

Фото: Sarah Meyssonnier/File Photo, Reuters

По пути было решено постоять у входа в Национальную ассамблею, где завтра будет рассматриваться антизакон о пенсионной реформе. С этой инициативой выступила независимая парламентская группа LIOT. Она невелика, но удачно расположена в самом центре амфитеатра Национальной ассамблеи между ненавидящими друг друга флангами. В момент ожесточенных конфликтов в Ассамблее и попыток сбросить правительство вотумами недоверия левые категорически отказывались голосовать за резолюции, предложенные правыми,— и наоборот.

Группа же LIOT (Libertes, independants, outre-mer et territoires), созданная в октябре 2018-го, объединяет центристов, левых и правых, что позволяет флангам присоединяться к их инициативам, не уступая кровным соперникам. После провала левых и правых резолюций именно группа LIOT едва не собрала 20 марта кворум для отставки правительства, ей тогда не хватило всего девяти голосов.

Надеясь отменить ненавистный большинству населения закон, группа внесла встречный законопроект, отыгрывающий назад все пенсионные изменения.

Есть ли шансы, что этот закон будет принят? Скорее нет, чем да. Прежде всего еще в последний день мая на предварительном обсуждении в комиссии по социальным вопросам Национальной ассамблеи 38 голосами против 34 у законопроекта отрезали пункт 1 — предложение вернуть прежний возраст выхода на пенсию в 62 года, отменив вновь введенные 64. Накануне голосования спикер Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве специально предупредила, что возврата этого пункта в распорядок дня она не допустит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жандармы возле Национального собрания

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Жандармы возле Национального собрания

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

Угроза эта очень не понравилась председателю группы LIOT Бертрану Паншеру. Выступая в прямом эфире парламентского телевидения, он заметил, что опасно не учитывать повальное отторжение реформы. Он хочет продолжить дебаты, прерванные премьер-министром с помощью статьи 49.3: «Президенту нужен не большой мозг, чтобы думать, а большие уши, чтобы слышать».

Однако у «макронистов» и правых центристов-республиканцев в Национальной ассамблее есть также возможность утопить предложение LIOT, воспользовавшись 40-й статьей конституции, которая не допускает законов, способных резко ухудшить финансовое равновесие государства. А ведь как раз во имя финансового равновесия, а не ради того, чтобы позлить население, правительство и президент подгоняли реформу. Но даже если закон каким-то чудом будет принят в нижней палате, он отправится в Сенат, который всегда был настроен в пользу пенсионной реформы.

Готовясь к завтрашним спорам, депутаты LIOT допускают возможность нового вотума недоверия, чтобы «полностью свергнуть правительство».

Трудно сказать, насколько они сами в это верят. Но как бы ни складывалась судьба нового антизакона, ясно одно: на выступлениях против пенсионной реформы сейчас делают очки все популисты Франции. Это будет записано в их послужные списки к моменту новых президентских, парламентских и региональных выборов. Не зря Марин Ле Пен уже пообещала, что, когда власть в стране перейдет к ее «Национальному объединению», пенсионная реформа Эмманюэля Макрона будет отменена.