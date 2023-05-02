Первомай во Франции прошел врукопашную

Власти Франции во вторник подводили итоги ожесточенных столкновений, которые произошли на улицах Парижа и других городов страны в день международной солидарности трудящихся 1 Мая. По официальным данным, ранения получили 406 полицейских и жандармов, а также около 200 манифестантов, арестовано 540 участников беспорядков. Вышедшие на улицы мстили правительству и президенту за проведенную в обход парламента пенсионную реформу. Но это все, что осталось протестующим, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста против пенсионной реформы в Нанте: демонстранты пытались защититься от слезоточивого газа с помощью зонтиков и надувных игрушек

Фото: Stephane Mahe, Reuters Акция протеста против пенсионной реформы в Нанте: демонстранты пытались защититься от слезоточивого газа с помощью зонтиков и надувных игрушек

Фото: Stephane Mahe, Reuters

После драки кулаками не машут, но демонстранты, вышедшие 1 мая на улицы французских городов, именно этим и занялись. Протесты против пенсионной реформы имели смысл до того, как ее приняли. Однако с 15 апреля она имеет статус закона, который можно отменить, только размотав всю историю заново — от обсуждения в парламенте до подписи президента. Такую попытку, вероятно, сделают в июне, но шансов на успех мало. При президенте Эмманюэле Макроне это едва ли произойдет. О том, что будет после него, можно только гадать.

Конечно, теоретически остается возможность добиться референдума по реформе, о котором гордо говорят профсоюзные лидеры, но вероятность его проведения очень невелика. Из-за этого настроение протестующих изменилось. У них больше нет очевидных целей, остается только обида и жажда мести за то, что их мнение не приняли во внимание. И эта ярость направлялась без какого-либо разумного расчета — на улицы, витрины, автобусные остановки и прежде всего на силы правопорядка. В понедельник во Франции на дежурства вышли 12 тыс. полицейских и жандармов, из них 5 тыс.— в Париже.

На первомайские манифестации вышло больше народа, чем в дни протестов перед голосованием. По данным полиции, в маршах по всей Франции участвовало 782 тыс. человек, по уверениям профсоюза CGT — 2,3 млн.

В прошлый раз, 13 апреля, цифры были соответственно 380 тыс. и 1,5 млн человек. Некоторый процент участников составляли члены «профсоюза погромщиков» из тех, что сопровождают любую многолюдную демонстрацию, под какими бы флагами она ни проходила. А по другую сторону стояли члены профсоюза полиции, которые не маршировали по Парижу с транспарантами, а охлаждали страсти бушевавших демонстрантов. Столкновения начались еще до начала демонстрации на площади Республики и продолжились после ее завершения на площади Нации. «Это был не просто черный день, это апокалипсис, какого давно не видели»,— сказал потом журналистам радиосети France Info один из руководителей полицейского профсоюза Alliance Police Paris.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен во вторник подвел в прямом эфире BFM печальные итоги первомайского буйства. Ущерб от погромов и грабежей только подсчитывают, а вот цифры пострадавших известны, и они необычно высоки. Ранено 406 жандармов и полицейских, один из них, попавший под «коктейль Молотова», получил сильные ожоги и находится в больнице.

Среди манифестантов пострадало около 200 человек. Арестовано 540 подозреваемых в грабежах и уличном насилии.

Стратегия Эмманюэля Макрона понятна, она такая же, как и в дни «желтых жилетов». Он ждет, пока хаос на улицах, страшные картинки, многократно воспроизводимые телеканалами кадры погромов и пожаров, не отвратят мирных демонстрантов от любимого занятия — протестовать — и уменьшат в обществе сочувствие к ним. А тогда уже с задержавшимися на улице радикалами легко справится полиция.

Проблема президента в том, что эта стратегия не приводит к молниеносному результату. Надо проявлять терпение, а наполеоновские планы молодого президента не ждут. Протесты улиц, ничего, по сути, не решая, заставляют менять тактику — после многократного применения премьер-министром Элизабет Борн конституционной статьи 49.3 (позволяет принимать законы в обход парламента) правительство побаивается вносить в парламент новые реформы. Например, долгожданный закон об иммиграции, который должны были обсуждать весной, отодвинули на неопределенный срок. Выступить с ним сейчас (вне зависимости от того, хорош он или плох, нужен или не нужен) — это значит только разозлить улицу.