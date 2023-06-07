ВТБ раскрыл долю государства в своем капитале

ВТБ в рамках второй дополнительной эмиссии привлек 94 млрд руб., сообщил заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов. По результатам размещения ценных бумаг доля государства в капитале ВТБ снизится с 76,4% до 61,8%.

«Мы исходим из того, что у нас либо уже оплачено, либо по преимущественному праву оплата до 8 июня будет произведена на сумму допэмиссии в 94 млрд руб. Надеемся внутри июня зарегистрировать эту допэмиссию в Центробанке и признать эту допэмиссию в нашем и бухгалтерском, и регуляторном капитале. Соответственно, в результате этой допэмиссии изменится в сторону уменьшения доля государства»,— рассказал господин Пьянов в ходе конференц-звонка.

Как уточнил Дмитрий Пьянов, в начале 2023 года доля государства в капитале ВТБ составляла 60,9%. Позднее в рамках государственной допэмиссии она увеличилась до 76,4%. Однако в результате регистрации второй допэмиссии она снова сократится до 61,8%. Всего в результате двух допэмиссий банк собрал 243 млрд руб.

Раскрывать долю и название якорного инвестора в рамках второй допэмиссии зампредседателя ВТБ отказался. «Я не смогу раскрыть название этого российского негосударственного институционального инвестора. Прошу понимания за это, потому что мы санкционный эмитент, и мы считаем, что риски санкционирования наших контрагентов не исчерпаны. Не хотим подвергать нашего нового инвестора этому риску»,— объяснил он.

В то же время господин Пьянов указал, что в допэмиссии приняли участие «очень большое количество "мелких" частных инвесторов». «Доминирующее число — это, естественно, частные инвесторы — физические лица, то есть наши розничные инвесторы. Можно сказать, что материальных других институциональных инвесторов не было»,— добавил он.

ВТБ был одним из первых российских банков, который в 2022 году попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании и других стран. Ограничения предполагали заморозку активов и запрет для резидентов этих стран совершать любые сделки и операции с банком и его структурами. ВТБ планировал обменять свои заблокированные в Европе активы на активы иностранных банков в России. Однако переговоры с регуляторами ЕС и США по этому вопросу не привели к результатам. Пострадавшие от заморозки активов инвесторы подали иск в суд и потребовали от кредитной организации возместить убытки. Однако суд оставил исковое заявление без рассмотрения.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Инвесторы ВТБ дошли до суда».

Милена Костерева