Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта
10.10.2026, 12:39
Президент России Владимир Путин передал главе США Дональду Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это было согласовано с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Владимир Путин провел две встречи с Масудом Пезешкианом на полях в Туркменистане. На одной из них он сообщил иранскому лидеру о предстоящем разговоре с президентом США, добавил господин Песков.
В Туркменистане 8 и 9 октября прошли Совет глав государств СНГ и Каспийский саммит. Владимир Путин предложил Масуду Пезешкиану помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Глава Ирана во время выступления предложил создать формат работы СНГ, который бы допустил участие Ирана в работе объединения. По его словам, странам в регионе стоит объединить усилия в области экономики и энергетики.