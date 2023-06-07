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Коммерсантъ FM
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ВТБ не удалось договориться с европейскими банками об обмене заблокированных активов

Переговоры по обмену заблокированных в Европе активов ВТБ на активы иностранных банков в России зашли в тупик. Об этом рассказал заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе пресс-конференции. Теперь вместо обмена ВТБ решил выделить замороженные активы в отдельную структуру, чтобы расчистить свой баланс. Этот процесс банк планирует завершить в 2024 году.

Фото: пресс-служба Банка ВТБ

Фото: пресс-служба Банка ВТБ

Точный объем замороженных активов, который ВТБ планирует выделить в отдельную структуру, господин Пьянов не уточнил, он лишь сказал, что они оцениваются в «сотни миллиардов» рублей. При этом зампредседателя правления ВТБ указал, что для перевода активов нужно внести поправки в законодательство. Осенью 2022 года ВТБ оценивал весь объем замороженных активов в 600 млрд руб.

«Единственное неорганическое событие, которое будет оказывать существенное влияние на капитал,— это изменение в 292-й закон, связанное с облегчением выделения для нас специального финансового общества с передачей туда заблокированных активов и обязательств. Но мы исходим из того, что изменения будут внесены в этом году, и это событие именно реорганизационное будет происходить в 2024 году»,— сказал Дмитрий Пьянов (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас ВТБ ведет консультации с Банком России и Минфином о внесении поправок в закон.

В июле 2022 года вступил в силу закон №292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2023 года.

ВТБ был одним из первых российских банков, который в 2022 году попал под санкции США, ЕС, Великобритании и других стран. Они в том числе предполагали заморозку активов и запрет для резидентов этих стран совершать любые сделки и операции с банком и его структурами.

После внесения в санкционный список ВТБ принудительно перевел активы инвесторов другим брокерам — Альфа-банку и Россельхозбанку, но иностранные бумаги все равно были заморожены. Пострадавшие инвесторы подали иск в суд и потребовали от кредитной организации возместить убытки из-за заморозки ценных бумаг. Однако суд оставил исковое заявление без рассмотрения.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Инвесторы ВТБ дошли до суда».

Милена Костерева

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